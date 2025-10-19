AO VIVO: acompanhe a corrida do GP dos EUA de F1
Siga etapa em tempo real no Lance!
- Matéria
- Mais Notícias
A Fórmula 1 (F1) realiza, neste domingo (19), a corrida do Grande Prêmio dos EUA, 19ª etapa da temporada de 2025. A prova ocorre no Circuito das Américas, no Texas. Largada foi às 16h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV. Max Verstappen larga na pole position, seguido de Lando Norris e Charles Leclerc. Bortoleto se classificou em 16º. Acompanhe em tempo real!
🏎️ ATUALIZAÇÃO: 🟢 Bandeira Verde na pista
🟢 LÍDER NO MOMENTO: Max Verstappen
🔻 ABANDONOS: Carlos Sainz
Relacionadas
Como está sendo a corrida do GP dos EUA de F1?
23/56 | Leclerc para e Hamilton assume a terceira posição
22/56 | A diferença de Verstappen para Norris beira os 11 segundos
21/56 | Norris ultrapassa Leclerc e assume a segunda colocação!
21/56 | Norris recebe bandeira branca e preta por passar os limites de pistas, a próxima pode ocasionar punição
20/56 | Norris ameaça Leclerc, mas não ultrapassa. Verstappen abre nove segundos
19/56 | Oscar Piastri é quinto e com pouco destaque na corrida. O líder do campeonato facilita para Verstappen
17/56 | Com pneus noves, Bortoleto faz a sua melhor volta. Ele é último
15/56 | Bortoleto teve um pit um pouco lento
15/56 | Bortoleto faz o seu pit
15/56 | Norris faz melhor primeiro e segundo setores, enquanto Leclerc vai mais rápido no terceiro
14/56 | Verstappen já abre quatro segundos sobre Leclerc. Norris se aproxima do segundo colocado
13/56 | Até o momento, somente Albon parou
11/56 | Verstappen já abre três segundos para Leclerc
🟢 9/56 | Após a retirada do carro de Sainz, a corrida é retomada
🟡 6/56 | Carlos Sainz fura o pneu com a batida e aciona o safety car virtual
6/56 | Kimi Antonelli roda após batida com Sainz, sai da pista, mas volta
5/56 | Após as primeiras cinco voltas, Bortoleto é 15º, subindo uma posição
3/56 | Houve um incidente entre Bortoleto e Albon, mas a FIA afirmou não haver necessidade de investigação
3/56 | Leclerc e Norris disputam posição, o que melhora a situação de Verstappen, que abre dois segundos
2/56 | Após a primeira volta, quem mais ganhou posições foi Yuki Tsunoda, subindo três
1/56 | Verstappen larga bem e Leclerc passa Lando Norris
🟢 1/56 | E FOI DADA A LARGADA
Veja imagem da largada:
16h00 | Carros partem para a volta de apresentação
15h59 | Max Verstappen larga na pole position com Lando Norris logo atrás
15h40 | A corrida começa em instantes!
Conheça o Circuito das Américas
O Circuito das Américas (Cota), em Austin, capital do Texas, é considerado um autódromo novo. Ele teve a sua inauguração em 2010 e a estreia na F1 se deu dois anos depois, na temporada de 2012. Cota substituiu o circuito de Indianápolis na categoria.
Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP dos Estados Unidos (considerando todas as provas disputadas no país), com seis conquistas. Depois dele, vem Michael Schumacher, com cinco. O britânico não vence a prova desde 2017. Entre as equipes, a maior vencedora é a Ferrari, que acumula 11 conquistas.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
GP dos EUA de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 18h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 18 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida sprint - 14h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 19 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 16h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias