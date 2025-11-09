Bortoleto desabafa após nova batida no GP Brasil: 'É um erro meu'

O final de semana foi de quebra de expectativas para Gabriel Bortoleto. Após bater na corrida sprint e não participar da classificação, o brasileiro largou dos boxes no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (F1), neste domingo (9). Apesar da torcida pela corrida de recuperação, a realidade foi cruel: o piloto da Sauber bateu ainda na primeira volta da prova.



Com isso, o primeiro GP em casa que Bortoleto disputa na Fórmula 1 ficou com gosto amargo para o brasileiro. Ao final da corrida, que teve a vitória de Lando Norris, o piloto desabafou, em entrevista à Band, sobre a sua estreia em Interlagos.

— Meu país apoiando, uma torcida inacreditável, eu não tenho nem como agradecer. Mudou muito minha cabeça em várias coisas ver o que eu vi nesse fim de semana. Depois da batida ontem, batida hoje, meu país torcendo, vibrando. Todo mundo muito triste hoje. Eu estou mais do que todo mundo, eu sinto na pele. Mas eu vou seguir em frente, isso vai me fortalecer. É um erro meu, eu sou muito severo comigo mesmo — disse Bortoleto.

Ainda na entrevista, o novato classificou este domingo como o "pior dia de sua vida", mas prometeu continuar trabalhando e com esperanças de um melhor desempenho na próxima vez em Interlagos.

Bortoleto analisa batida no GP do Brasil

Apesar da frustração, o brasileiro afirmou que a batida na primeira volta da corrida serve como aprendizado. O outro piloto envolvido no acidente foi Lance Stroll, da Aston Martin. Apesar de considerar que o canadense fez uma manobra arriscada, Bortoleto optou por não culpá-lo.

— Não vou vir aqui e apontar o dedo para ele, para mim, seja lá o que for. Eu tinha ultrapassado o Colapinto, estive lado a lado com o Stroll, ele estava com o composto duro, tinha menos tração. Na minha visão, eu estava ali, ele sabia que eu estava do lado de fora [da curva], mas foi em linha reta, como se eu não estivesse lá. Enganchou minha asa dianteira com a roda dele, eu peguei a grama e fui para o muro, não tinha o que fazer — analisou Bortoleto.