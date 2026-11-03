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Rafa Câmara vai estrear na F1 em Interlagos após Haas antecipar promoção

Equipe levará o novo piloto brasileiro da categoria para duas etapas da temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 16:42
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Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)

O GP de São Paulo terá um novo brasileiro no grid da Fórmula 1. Rafa Câmara vai fazer sua estreia como titular da categoria neste fim de semana, em Interlagos, depois que a Haas decidiu antecipar sua promoção à equipe. Contratado para a temporada de 2027, o pernambucano de 21 anos ocupará o lugar de Esteban Ocon e também estará no cockpit da escuderia norte-americana no GP de Las Vegas. A informação foi confirmada pelo ge.

A oportunidade surgiu após uma sequência de mudanças envolvendo a equipe. Ocon foi afastado das atividades da Haas durante o GP da Cidade do México, no último fim de semana, em meio a problemas internos. Para substituí-lo naquela etapa, a escuderia escalou o japonês Ryo Hirakawa, que terminou a corrida na décima colocação e somou um ponto.

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Por que Rafael Câmara foi escolhido pela Haas?

A situação de Hirakawa também influenciou a decisão para Interlagos. O japonês tem compromisso com a Toyota no Mundial de Endurance (WEC), justamente no fim de semana das 6 Horas de Monza, disputadas entre os dias 6 e 8 de novembro. Com o conflito de calendário, a Haas precisou encontrar outra alternativa para o carro de Ocon e optou por antecipar a chegada de Câmara.

O brasileiro já tinha vínculo firmado com a equipe para 2027, mas agora terá a chance de conhecer a rotina de um fim de semana de corrida da F1 antes do início oficial de sua primeira temporada. A promoção também acontece em um momento importante na carreira do piloto, que lidera a Fórmula 2 e ainda disputa o título da categoria. Por conta do calendário da F2, Câmara deve participar apenas das etapas de São Paulo e Las Vegas pela Haas neste ano.

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Câmara também será o 34º brasileiro a disputar uma corrida da principal categoria do automobilismo mundial. Sua chegada ao grid acontece em um momento de retomada da presença do país na F1, já que Gabriel Bortoleto também está no campeonato, pela Audi. Em 2027, os dois devem formar a dupla brasileira na categoria, algo que não acontece desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr competiam por Williams e Sauber, respectivamente.

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Quem é Rafael Câmara?

Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2
Rafa Câmara no GP da Itália pela F2 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @rafaccamara88)

Natural do Recife, Rafael Câmara construiu sua trajetória nas categorias de base com títulos importantes. Em 2024, conquistou o campeonato da Fórmula Regional Europeia e, no ano seguinte, venceu a Fórmula 3 logo em sua temporada de estreia. A sequência o levou à Fórmula 2 em 2026, pela Invicta Racing, onde se tornou um dos principais candidatos ao título.

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A contratação pela Haas foi anunciada em outubro, em um acordo plurianual que previa sua estreia na F1 em 2027. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021, o brasileiro também impressionou a equipe norte-americana durante testes com o carro de 2025 em Portimão, em Portugal. Agora, terá a oportunidade de transformar a promoção em sua primeira experiência oficial de corrida na categoria, justamente no GP de casa.

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