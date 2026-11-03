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Bortoleto terá capacete especial no GP de São Paulo de F1

Piloto brasileiro homenageia Ayrton Senna e destaca trajetória pessoal no design do capacete para Interlagos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 21:55
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Capacete branco com a bandeira do Brasil, grafismos verde/amarelo, figura segurando troféu e logotipo circular com retrato.
Capacete especial de Bortoleto para o GP de São Paulo de F1 em homenagem a Senna (Foto: Reprodução/Instagram)

Gabriel Bortoleto divulgou nesta terça-feira (3) o capacete que usará no GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, neste fim de semana. O piloto da Audi preparou um design que presta homenagem a Ayrton Senna e remete à sua própria carreira no automobilismo.

O capacete de Bortoleto traz uma homenagem ao tricampeão mundial, especialmente à sua emblemática vitória no GP do Brasil de 1991, quando o piloto superou problemas mecânicos para vencer em casa. A imagem de Senna no pódio, inspirada na arte de cordel brasileira, é o destaque do design.

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O piloto paulista, que fará sua segunda participação em Interlagos na categoria, comentou nas redes sociais que o capacete simboliza resiliência e a importância de nunca desistir dos sonhos. Ele também expressou entusiasmo para competir diante do público brasileiro.

"Um capacete especial para a corrida mais especial do ano.
Quis fazer uma homenagem para meu ídolo Senna, 35 anos da sua vitória mais marcante no Brasil.
Marcando resiliência e que nunca se deve desistir dos seus sonhos!
Não vejo a hora de correr na frente do meu país."

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Além da referência a Senna, o capacete inclui uma ilustração de Bortoleto celebrando seu título na Fórmula 2 em 2024, marcando um momento importante em sua trajetória antes da estreia na Fórmula 1.

Capacete de Bortoleto com arte em preto e branco e detalhe verde, do GP de São Paulo de Fórmula 1.
Capacete especial de Bortoleto para o GP de São Paulo de F1 (Foto: Reprodução/Instagram)

Na temporada de 2025, Bortoleto estreou em Interlagos, mas não conseguiu completar a corrida sprint nem a prova principal devido a dois acidentes. No entanto, chega ao GP de São Paulo embalado pelo oitavo lugar conquistado no GP do México, que lhe rendeu pontos importantes.

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Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

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