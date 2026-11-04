Quem acompanha a Fórmula 1 provavelmente já está acostumado a ouvir que o GP de São Paulo é disputado no Autódromo de Interlagos. O nome, inclusive, aparece constantemente nas transmissões e nas notícias sobre a etapa brasileira, mas não é a denominação oficial do circuito. O palco da corrida tem outro nome, escolhido em homenagem a um dos pilotos mais importantes da história do automobilismo brasileiro.

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O nome oficial é Autódromo José Carlos Pace. A homenagem foi feita em 1985, oito anos depois da morte do piloto, que perdeu a vida em um acidente aéreo em 1977. Antes disso, o circuito era conhecido oficialmente como Autódromo de Interlagos, nome que acabou permanecendo no imaginário dos fãs e se tornou a maneira mais popular de se referir à pista.

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Quem foi José Carlos Pace?

José Carlos Pace nasceu em São Paulo, cresceu exatamente na região do circuito, e chegou à Fórmula 1 em 1972. Ao longo da carreira, passou por equipes como Williams, Surtees e Brabham, mas foi justamente em Interlagos que conquistou a maior vitória de sua trajetória na categoria.

Em 1975, José venceu o GP do Brasil diante da torcida e colocou seu nome definitivamente na história do circuito. A conquista foi tão especial para o piloto quanto para os fãs brasileiros, que puderam celebrar, inclusive, a dobradinha com Pace e Emerson Fittipaldi.

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José Carlos Pace comemora vitória no GP do Brasil pela F1 1975 (Foto: Reprodução)

Mas, afinal, por que "Interlagos"?

A origem de "Interlagos" está ligada à própria localização da região onde o autódromo foi construído. O projeto foi desenvolvido em uma área situada entre dois grandes lagos artificiais, as represas de Guarapiranga e Billings, o que inspirou o nome do bairro e, posteriormente, do circuito. A ideia era justamente fazer referência à posição do local entre os dois grandes reservatórios de água da região.

A construção do autódromo começou na década de 1930, e a pista foi inaugurada em 1940. Desde então, Interlagos passou por diferentes reformas e mudanças no traçado, mas o nome original permaneceu associado ao espaço. A última grande mudança aconteceu entre 1989 e 1990, quando estreou o atual traçado, com o famoso "S do Senna".

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A história do nome, portanto, ajuda a explicar uma das curiosidades mais conhecidas do principal palco do automobilismo brasileiro. Interlagos é o nome que atravessou gerações e se tornou sinônimo da pista, enquanto José Carlos Pace é quem dá nome oficialmente ao autódromo desde 1985. Durante o GP de São Paulo, os dois nomes acabam convivendo na rotina de pilotos, equipes e torcedores.