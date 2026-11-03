Substituído por Rafael Câmara, Ocon está fora da F1 2026

Nesta terça-feira (3), a Haas oficializou que Rafael Câmara será o substituto de Esteban Ocon no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Além disso, no mesmo comunicado, anunciou o fim da parceria com o piloto francês, que estava na equipe desde 2025.

"A TGR Haas F1 Team confirma que Esteban Ocon não competirá mais pela equipe no Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2026.

Rafael Câmara será, a partir de agora, companheiro de equipe de Ollie Bearman no Grande Prêmio de São Paulo.

Rafael fará sua estreia na Fórmula 1 em casa, ainda este ano, após ter sido anunciado, no mês passado, como um dos pilotos titulares da TGR Haas F1 Team para o Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA de 2027.

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Ocon foi afastado das atividades da Haas durante o GP da Cidade do México, no último fim de semana, em meio a problemas internos. Para substituí-lo naquela etapa, a escuderia escalou o japonês Ryo Hirakawa, que terminou a corrida na décima colocação e somou um ponto."

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Em nota, Ayao Komatsu, chefe da Haas, se pronunciou sobre o caso. O dirigente considerou a demissão de Ocon "a melhor decisão para o futuro da equipe" e afirmou que as conversas permanecerão como assunto interno e tratadas a "portas fechadas". Confira:

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"Já informamos a Esteban Ocon que ele não retornará ao cockpit da Haas nesta temporada. Decisões como essa nunca são tomadas de forma leviana, como foi o caso no GP do México – mas, tanto naquela ocasião quanto agora, acreditamos que esta é a melhor decisão para o futuro da equipe.

As conversas que ocorreram entre a equipe e Esteban permanecem um assunto interno, e continuaremos a respeitar a natureza privada de situações a portas fechadas"

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Por que Rafael Câmara foi escolhido pela Haas?

A situação de Hirakawa também influenciou a decisão para Interlagos. O japonês tem compromisso com a Toyota no Mundial de Endurance (WEC), justamente no fim de semana das 6 Horas de Monza, disputadas entre os dias 6 e 8 de novembro. Com o conflito de calendário, a Haas precisou encontrar outra alternativa para o carro de Ocon e optou por antecipar a chegada de Câmara.

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2 (Foto: Fórmula 2)

O brasileiro já tinha vínculo firmado com a equipe para 2027, mas agora terá a chance de conhecer a rotina de um fim de semana de corrida da F1 antes do início oficial de sua primeira temporada. A promoção também acontece em um momento importante na carreira do piloto, que lidera a Fórmula 2 e ainda disputa o título da categoria. Por conta do calendário da F2, Câmara deve participar apenas das etapas de São Paulo e Las Vegas pela Haas neste ano.

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Câmara também será o 34º brasileiro a disputar uma corrida da principal categoria do automobilismo mundial. Sua chegada ao grid acontece em um momento de retomada da presença do país na F1, já que Gabriel Bortoleto também está no campeonato, pela Audi. Em 2027, os dois devem formar a dupla brasileira na categoria, algo que não acontece desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr competiam por Williams e Sauber, respectivamente.