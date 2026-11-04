Charles Leclerc, piloto da Ferrari, tornou-se pai nesta semana com o nascimento de sua primeira filha, Bianca, em Mônaco. Por conta disso, ele não participará da primeira sessão de treinos livres do GP do Brasil, em Interlagos, mas deve estar presente para o restante do fim de semana.

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Após o Grande Prêmio do México, Leclerc seguiu para São Paulo para a etapa seguinte da Fórmula 1, mas recebeu a notícia de que sua esposa, Alexandra, estava prestes a dar à luz. Imediatamente, o piloto embarcou para Mônaco para acompanhar o nascimento da filha. Nesta quarta-feira, o casal apresentou Bianca ao público com uma foto familiar, confirmando que tudo ocorreu bem.

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Embora a paternidade não o impeça de disputar a corrida, Leclerc terá que abrir mão da primeira sessão de treinos livres na sexta-feira, já que seu retorno ao Brasil está previsto para a manhã do mesmo dia. Para suprir sua ausência, a Ferrari escalou o piloto de testes Dino Beganovic para pilotar o SF-26 na abertura dos treinos em Interlagos.

A equipe italiana confirmou oficialmente a participação de Beganovic na primeira sessão, garantindo que o trabalho de preparação para o GP do Brasil continue sem prejuízos. Leclerc, por sua vez, deve reassumir o volante nas sessões seguintes e na corrida, mantendo sua presença na disputa pelo campeonato.

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O GP do Brasil está marcado para o domingo, com as sessões de treinos livres 2 e 3 e a classificação acontecendo na sexta e no sábado, quando Leclerc já estará de volta para competir.

Leclerc e Alexandra comunicaram o nascimento da filha Bianca nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

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Datas e horários do GP de São Paulo

SEXTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 12h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 16h (de Brasília)

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino livre 3 - 11h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília)

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 14h (de Brasília)

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.