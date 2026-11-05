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Rafa Câmara analisa estreia em carro da F1: 'Não será fácil'

Brasileiro pilotará pela primeira vez um carro da nova geração da Haas

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 15:42
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Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

O GP de São Paulo será marcado por desafios para Rafa Câmara. Não apenas o brasileiro fará sua estreia em uma sessão oficial da Fórmula 1, como também terá seu primeiro contato com o carro de 2026 da Haas. Em resposta ao Lance!, durante coletiva da F1, o jovem piloto admitiu que espera encontrar dificuldades e, por isso, prefere manter as expectativas sob controle.

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O objetivo principal é se concentrar em fazer o melhor trabalho possível dentro do cockpit. Para Rafa, cada um dos três dias de atividades servirá para evoluir e se adaptar ao novo carro. O primeiro contato com o VF-26 na pista será durante o primeiro treino livre, nesta sexta-feira (6).

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— Acho que definitivamente não será um fim de semana fácil. Haverá muitas coisas para aprender e adaptar, mas será um fim de semana em que vou tentar realmente me concentrar apenas nas coisas que posso controlar. Quero me concentrar no meu trabalho e tentar evoluir ao longo do fim de semana — disse Rafa.

Embora já tenha participado de testes com a Haas e a Ferrari, Câmara ainda não teve a oportunidade de pilotar um carro da atual geração da Fórmula 1. Isso porque as atividades realizadas anteriormente pelas equipes utilizaram modelos de temporadas passadas, dentro do programa conhecido como TPC (Testing of Previous Cars, ou Teste de Carros Anteriores, em tradução livre).

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Nesse tipo de atividade, as equipes podem colocar pilotos na pista com carros de pelo menos duas temporadas anteriores. No caso de Rafa, os testes foram realizados com modelos de 2025. Como esteve concentrado na disputa pelo título da Fórmula 2, o brasileiro ainda não havia experimentado os monopostos de 2026, que estrearam com o novo regulamento técnico da categoria.

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Se, por um lado, a novidade representa um desafio, a possibilidade de correr em casa se tornou um trunfo para Câmara. Em meio à expectativa em torno de sua participação, o apoio dos fãs brasileiros é visto como algo positivo pelo piloto. Rafa espera aproveitar a energia da torcida sem, no entanto, criar expectativas exageradas sobre o resultado.

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— Então, é claro que estarei competindo no Brasil e vai ser muito divertido, com muitas coisas acontecendo. Mas vejo isso principalmente como algo positivo, para que eu possa ter mais energia para acelerar e fazer tudo o que puder para ter um bom fim de semana. Obviamente, não quero criar muitas expectativas. Só quero terminar o fim de semana feliz com o meu trabalho.

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