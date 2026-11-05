Quem vai ao GP de São Paulo de Fórmula 1 precisa planejar não apenas o que fará dentro do Autódromo José Carlos Pace, mas também como chegar até lá. Durante o fim de semana da etapa, o entorno de Interlagos terá bloqueios e alterações no trânsito, com acesso restrito estritamente para veículos credenciados e autorizados. Por isso, a organização recomenda enfaticamente que o público priorize o transporte sobre trilhos e programe o trajeto com antecedência.

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Entre as alternativas estão o Trem Expresso, criado especialmente para o GP, a linha regular 9-Esmeralda, ônibus, transporte executivo, táxis e carros de aplicativo. A escolha pode variar de acordo com o local de onde o torcedor parte e, principalmente, com o portão indicado no ingresso.

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Como chegar a Interlagos de trem?

O trem é a principal e mais recomendada opção para chegar ao GP de São Paulo. A alternativa especial é o Trem Expresso GPSP, que opera com hora marcada, trens exclusivos e metade da capacidade de lotação. O embarque acontece nas estações Pinheiros, Morumbi Claro e Villa-Lobos–Jaguaré, e o desembarque na ida é feito na Estação Cidade Dutra.

O serviço tem passaporte no valor de R$ 35, já cobrindo a ida e a volta, com bilhetes à venda no site da ViaMobilidade. A viagem partindo da estação Pinheiros leva aproximadamente 25 minutos. A grande vantagem da Estação Cidade Dutra é que ela fica 300 metros mais próxima dos portões de entrada do circuito.

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Depois do desembarque, o trecho final deve ser feito a pé. A distância varia bastante conforme o setor do ingresso: os portões G e Fanzone ficam a cerca de 700 metros (10 minutos de caminhada), enquanto os acessos para o setor T e o Heineken Village exigem uma caminhada de aproximadamente 2,6 km (de 25 a 35 minutos).

Trem regular também chega ao autódromo

Quem preferir utilizar o sistema convencional de transporte pode optar pela Linha 9-Esmeralda direto para a Estação Autódromo. A estação funciona todos os dias das 4h à meia-noite. Para essa alternativa, a tarifa vigente é de R$ 5,40, com pagamento aceito via QR Code, aplicativo TOP ou direto na catraca.

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Antes de acessar as plataformas, a recomendação essencial é conferir o portão indicado no ingresso para calcular o tempo total de deslocamento e a caminhada que será feita na região.

Dá para chegar de ônibus?

Também haverá opções de ônibus para o público. A cidade de São Paulo contará com uma operação especial de transporte público durante os dias de evento, com linhas e serviços planejados para facilitar o acesso à região de Interlagos.

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Para quem escolher essa alternativa, é importante consultar os itinerários e a operação vigente logo antes de sair, já que o trânsito no entorno do autódromo sofrerá severas alterações. Em um fim de semana de alta concentração de torcedores, o tempo de deslocamento rodoviário tende a ser bem maior do que em dias comuns.

Autódromo de Interlagos visto do alto (Foto: Acervo Lance!)

Posso ir de carro ao GP de São Paulo?

Quem pretende ir de carro precisa mudar de planos ou estar preparado para restrições severas. Todas as vias no entorno imediato do autódromo estarão bloqueadas pela CET, e o fluxo será restrito exclusivamente a veículos oficiais credenciados e adesivados.

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A organização desencoraja o uso de carros particulares e reforça que os motoristas não devem considerar o tempo ou os trajetos habituais de São Paulo como referência no fim de semana da corrida.

Como chegar de Uber ou táxi?

Táxis e carros de aplicativo terão bolsões e pontos específicos delimitados para o embarque e desembarque de passageiros nas imediações do circuito.

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Aplicativos: Os bolsões oficiais ficam próximos aos portões B, 8, M, D (na Praça Moscou), K, H, N, R (na Praça Piemonte), A, T, Heineken Village (na Praça Ramiro Cabral da Silva) e nos arredores da própria Estação Autódromo (na Rua Armando Vieira). Táxis: Os pontos dedicados estarão concentrados próximos ao Portão A (Av. Interlagos), Portão T e Heineken Village (Av. do Rio Bonito).

Na saída do evento, o fluxo nos portões exige paciência. A organização alerta que o pico de movimento ocorre no fim da tarde: o fluxo é considerado muito intenso das 16h às 17h e permanece alto (intenso) das 15h às 16h e das 17h às 18h.

Há transporte executivo para Interlagos?

Para quem busca mais conforto e privacidade, o ônibus executivo da operadora Shift é outra possibilidade comercializada para o evento. O serviço custa R$ 215 por dia (incluindo ida e volta) e opera na sexta, sábado e domingo, com saídas fixas às 7h ou às 9h.

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Os pontos de partida na capital são o Shopping Market Place, o Shopping Eldorado e a Estação do Metrô Vergueiro. O desembarque na região de Interlagos acontece bem próximo ao circuito, ao lado da Praça Enzo Ferrari.

E para pessoas com mobilidade reduzida?

O GP de São Paulo estruturou uma operação de acessibilidade dedicada a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida: