Tudo pronto para a estreia de Rafael Câmara na Fórmula 1. Às vésperas do início do Grande Prêmio do Brasil, em São Paulo, a garagem da Haas está adesivada com nome e foto do piloto brasileiro, que teve sua promoção à equipe antecipada.

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Contratado para a temporada de 2027, o pernambucano de 21 anos ocupará o lugar de Esteban Ocon e também estará no cockpit da escuderia norte-americana no GP de Las Vegas. Nas duas etapas, ele formará dupla com o britânico Oliver Bearman.

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Ao lado de Gabriel Bortoleto, Rafael Câmara fará a dobradinha brasileira no GP de Interlagos, algo que não acontecia há dez anos. A última vez em que dois pilotos nacionais correram em casa foi em 2016, com Felipe Massa, pela Williams, e Felipe Nasr, da Sauber.

Rafa Câmara e Oliver Bearman em destaque na garagem da Haas no Autódromo de Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

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Trajetória de Rafa Câmara, novo piloto da Haas

Natural do Recife, Rafael Câmara construiu sua trajetória nas categorias de base com títulos importantes. Em 2024, conquistou o campeonato da Fórmula Regional Europeia e, no ano seguinte, venceu a Fórmula 3 logo em sua temporada de estreia. A sequência o levou à Fórmula 2 em 2026, pela Invicta Racing, onde se tornou um dos principais candidatos ao título.

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A contratação pela Haas foi anunciada em outubro, em um acordo plurianual que previa sua estreia na F1 em 2027. Integrante da Academia de Pilotos da Ferrari desde 2021, o brasileiro também impressionou a montadora norte-americana durante testes com o carro de 2025 em Portimão, em Portugal. Agora, terá a oportunidade de transformar a promoção em sua primeira experiência oficial de corrida na categoria, justamente no GP de casa.