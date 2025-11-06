Eduardo Paes alfineta Lewis Hamilton: 'Colabora para mudanças climáticas'

Durante a apresentação do projeto do Autódromo de Guaratiba, no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (PSD) relembrou o antigo projeto de um autódromo na floresta do Camboatá, em Deodoro. A crítica sobre a comunicação do prefeito Marcelo Crivela sobrou até para o heptacampeão Lewis Hamilton.

Na ocasião, o prefeito recapitulou o protesto "Salve o Camboatá", de 2020, que visava evitar a construção do autódromo na Floresta do Camboatá, em frente à Avenida Brasil.

Ele afirmou que a gestão de Crivella (2017 - 2020) não soube construir uma boa narrativa sobre o circuito e afirmou que Lewis Hamilton quis "dar um exemplo que é ambientalista".

— A incapacidade do meu antecessor (Marcelo Crivella) em construir uma narrativa matou (o projeto do autódromo em Deodoro) pela raiz. Ambientalistas que não sabiam onde era a p**** do Camboatá falaram "Salve o Camboatá". Até o Lewis Hamilton estava no "Salve o Camboatá". Passa o dia todo queimando gasolina, colaborando para as mudanças climáticas, quis dar um exemplo que é ambientalista — afirmou Eduardo Paes em tom irônico.

Eduardo Paes no evento de apresentação do Autódromo de Guaratiba, no Rio (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Em 2020, o piloto foi perguntado o que achava da construção de um autódromo na floresta. O piloto disse não saber muito sobre a questão, mas que não achava uma medida inteligente.

Após as polêmicas envolvendo o autódromo de Deodoro, incluindo a recusa do projeto ambiental pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Eduardo Paes descartou o circuito na volta à prefeitura, em 2021. Ele citou, na época, que a decisão veio por conta de um compromisso com o Partido verde, que o apoiou na eleição de 2020.

— Se viabilizou um local que era lugar de bombas (do exército), cheio de minas terrestres ali. Nunca foi local de preservação de nada. Mas tudo bem, na campanha tive que assumir um compromisso que é transformar a preservação ambiental — explicou no evento desta quinta-feira (6).

Entenda autódromo de Guaratiba, no Rio de Janeiro

O projeto foi apresentado pela Populous, Driven, WSP e RLB. Segundo os projetistas, o autódromo ficaria a cerca de 1h20 de carro do Aeroporto Internacional do Galeão. A construção será focada na integração com o entorno, na sustentabilidade e no uso flexível. Além de ser um lugar para corrida, o autódromo também será multiúso.

Traçado do autódromo do Rio de Janeiro, em Guaratiba (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A primeiro momento, o Autódromo de Guaratiba terá um Kartódromo, terraço, garagens, paddock, além de uma vila e um automóvel clube. O traçado terá 10 curvas no sentido anti-horário e 4,71 km de extensão. A expectativa é que tenha capacidade para 120 mil pessoas.

Variações do Autódromo do Rio de Janeiro, em Guaratiba (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

Estão previstas 11 variações de traçado, que poderão ser utilizadas em diversas categorias. O objetivo do autódromo é alcançar o Grau FIA 1 e FIM A, os mais altos do automobilismo. O investimento inicial será de R$ 1,3 bilhões, sem recursos públicos.

— Esse é um projeto com recurso privado, que não te