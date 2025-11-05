VÍDEO: Tour pelo Autódromo de Interlagos antes do GP de São Paulo da Fórmula 1

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 acontece neste fim de semana, com atividades de pista entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos. Confira o vídeo com o tour pelo local!

Pela primeira vez, o design dos troféus ficaram nas mãos dos cediadores das corridas. Portanto, o campeão desta edição, sairá com um troféu único e que carrega um significado especial.

-Contratamos um estúdio para fazer todo o design e conceito e foi finalizado pelo Cid Mosca, o Alan Mosca, que fazia os capacetes do Ayrton. O troféu remete a diversas questões de brasilidade. Tem dez camadas e lembra o Mouros da Vitória, o Banco do Piramá. Se você olha ele de cima, são doze peças, em uma ideia de disputa contra o tempo. Então, fala de brasilidade, de Fórmula 1 e de tempo - explicou o responsável pelo design do projeto.

Bortoleto estreia em Interlagos

O piloto osasquense está animado para correr diante de seu povo, como ele mesmo descreve. Como Interlagos está fora do calendário da base internacional, a prova também marca o retorno de Bortoleto ao templo do automobilismo brasileiro.

— Cresci em São Paulo e sempre sonhei em correr em Interlagos, e fazer isso como piloto de Fórmula 1 é algo que estou realmente ansioso para realizar. Parece quase irreal. Todo o trabalho que minha família e eu dedicamos ao longo dos anos valeu a pena, e mal posso esperar para finalmente entrar na pista diante do meu povo — disse o brasileiro.

— Tivemos alguns bons resultados como equipe recentemente, então o objetivo é continuar trabalhando, aproveitar ao máximo cada oportunidade e, com sorte, conquistar outro top-10 aqui em casa.

