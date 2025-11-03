Príncipe da Inglaterra joga vôlei de praia em Copacabana; veja vídeo

Nesta segunda (3), a areia de Copacabana recebeu um membro da realeza. O Príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, deixou os protocolos de lado para fechar seu primeiro dia de visita ao Rio de Janeiro da forma mais carioca possível: jogando vôlei de praia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O príncipe, jogando vôlei de praia em Copacabana, não se intimidou e teve ao seu lado, e como adversária, a atleta olímpica Carol Solberg. A fera das areias deu as dicas e mostrou os fundamentos para o ilustre visitante.

➡️ Investimento pesado! Valores dos salários na Kings League são revelados; veja

Príncipe William joga vôlei de praia em Copacabana (Foto: Reprodução / Instagram)

A "clínica" de luxo contou ainda com a participação entusiasmada de alunos do projeto social Levante, que promove a inclusão através do esporte. Para os jovens, uma chance de ouro de trocar passes e, quem sabe, dar uma cortada na bola levantada pelo futuro Rei.

continua após a publicidade

➡️ Fonseca atinge posição histórica após atualização do ranking da ATP; confira

➡️ Gabigol revela vontade de jogar a Kings League: 'Tenho curiosidade'

➡️ Calderano e Bruna conhecem adversários no WTT de Frankfurt

William, conhecido por seu espírito esportivo, mostrou disposição. Tentou saques, arriscou manchetes e vibrou com os pontos sob o sol poente da Cidade Maravilhosa, enquanto jogava seu vôlei de praia em Copacabana.

A cena inusitada, que misturou a rigidez da monarquia britânica com a descontração do vôlei de praia carioca, marcou o fim da agenda do primeiro dia do príncipe no Brasil.

continua após a publicidade

A presença do príncipe no evento reforça o foco de sua visita ao Brasil, que inclui o apoio a causas sociais e ambientais. Ao escolher o vôlei de praia, William não apenas homenageou um dos esportes mais icônicos do Rio de Janeiro, mas também deu visibilidade internacional ao importante trabalho realizado pelo projeto Levante, jogando em Copacabana.