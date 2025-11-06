Para a alegria dos fãs brasileiros, a Fórmula 1 (F1) realiza o tão aguardado Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A 21ª etapa da temporada acontece entre os dias 6 e 9 de novembro. Nesta quinta-feira (6), Lando Norris apareceu em grande estilo, unindo três esportes do imaginário brasileiro: futebol, skate e, claro, automobilismo.

continua após a publicidade

➡️ GP do Brasil de F1: quando, horário e onde assistir ao treino livre

➡️ Em Interlagos, Franco Colapinto analisa futuro na F1 e relação com Brasil

Uma publicação feita pelo Palmeiras nas redes sociais mostra que o britânico recebeu blusas do time de presente, estreitando uma relação de anos entre os dois. Norris, atual líder do campeonato da Fórmula 1, já chegou a assistir a alguns jogos do Verdão no Allianz Parque, sempre deixando claro o carinho pelo clube.

Norris ganha camisas do Palmeiras em Interlagos (Foto: Reprodução/ Palmeiras)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Conexão F1 e skate: Norris usa tênis de Rayssa Leal

Nos pés, Norris ostentava o tênis da skatista Rayssa Leal. Lançado em 2024, o Nike SB Dunk Low Pro Rayssa faz alusão à pista onde a atleta conquistou sua medalha de prata, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando tinha apenas 13 anos.

continua após a publicidade

O tênis conta com estampas de alto relevo, que fazem referência aos obstáculos que Rayssa enfrenta nas pistas. Além disso, tem pingentes de "smiley faces" ("carinhas felizes") nos cadarços. O acessório é marca registrada da brasileira. No calcanhar e na palmilha, aparece a letra "R" com asas, a logo exclusiva da skatista.

➡️ Rayssa Leal lidera estrelas do skate mundial na etapa decisiva do Pro Tour STU no Rio de Janeiro