Fórmula 1

Presente do Palmeiras e tênis da Rayssa Leal: confira a chegada de Lando Norris a Interlagos

Piloto é o atual líder da Fórmula 1

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 06/11/2025
19:45
Lando Norris antes do GP de F1 de São Paulo (Foto: Reprodução/ Palmeiras)
Para a alegria dos fãs brasileiros, a Fórmula 1 (F1) realiza o tão aguardado Grande Prêmio de São Paulo, no Autódromo de Interlagos. A 21ª etapa da temporada acontece entre os dias 6 e 9 de novembro. Nesta quinta-feira (6), Lando Norris apareceu em grande estilo, unindo três esportes do imaginário brasileiro: futebol, skate e, claro, automobilismo.

Uma publicação feita pelo Palmeiras nas redes sociais mostra que o britânico recebeu blusas do time de presente, estreitando uma relação de anos entre os dois. Norris, atual líder do campeonato da Fórmula 1, já chegou a assistir a alguns jogos do Verdão no Allianz Parque, sempre deixando claro o carinho pelo clube.

Norris ganha camisas do Palmeiras em Interlagos (Foto: Reprodução/ Palmeiras)
Conexão F1 e skate: Norris usa tênis de Rayssa Leal

Nos pés, Norris ostentava o tênis da skatista Rayssa Leal. Lançado em 2024, o Nike SB Dunk Low Pro Rayssa faz alusão à pista onde a atleta conquistou sua medalha de prata, nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, quando tinha apenas 13 anos.

O tênis conta com estampas de alto relevo, que fazem referência aos obstáculos que Rayssa enfrenta nas pistas. Além disso, tem pingentes de "smiley faces" ("carinhas felizes") nos cadarços. O acessório é marca registrada da brasileira. No calcanhar e na palmilha, aparece a letra "R" com asas, a logo exclusiva da skatista.

Nike SB Dunk low Pro, tênis da Rayssa Leal (Foto: Reprodução/ Diego Sarmiento)
Nike SB Dunk low Pro Rayssa, tênis personalizado da skatista (Foto: Reprodução/ Diego Sarmiento)

