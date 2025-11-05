menu hamburguer
Rayssa Leal lidera estrelas do skate mundial na etapa decisiva do Pro Tour STU no Rio de Janeiro

Rayssa Leal, Pedro Barros e Sky Brown confirmados na Praça Duó de 12 a 16 de novembro

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Rodrigo Fajardo Mendes
05/11/2025
19:35
Rayssa Leal será uma das grandes atrações no Pro Tour Stu no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraRayssa Leal será uma das grandes atrações no Pro Tour Stu no Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/ Instagram)
O Rio de Janeiro será o palco da consagração do Pro Tour STU em 2025. Após uma estreia internacional de sucesso em Varberg, na Suécia, e uma etapa histórica em Porto Alegre, a nova liga mundial de skate retorna ao seu "berço" para a terceira etapa da temporada, de 12 a 16 de novembro, na Praça Duó.

A nata do skate mundial está confirmada para um espetáculo nas pistas de Street e Park. No Street feminino, a medalhista olímpica Rayssa Leal terá a companhia da espanhola Daniela Terol e da japonesa Aoi Uemura. No masculino, Carlos Ribeiro, Jake Ilardi e Cordano Russel são nomes de peso.

Rayssa Leal começou 2025 com título do STU de Porto Alegre
Rayssa Leal começou 2025 com título do STU de Porto Alegre (Foto: Divulgação/STU)

O Park também promete alto nível. A nipo-britânica Sky Brown e a espanhola Naia Laso desafiam as brasileiras Dora Varella, Yndiara Asp e Isadora Pacheco. Entre os homens, a lenda Pedro Barros enfrenta novos talentos como Tate Carew e Issei Sakurai.

O evento, que segue a assinatura STU, combina a competição de elite com um festival de cultura urbana, arte e música, tendo a praia da Barra como cenário.

Elite do skate mundial estará presente no Rio de Janeiro (Foto: Pablo Vaz / STU)
Elite do skate mundial estará presente no Rio de Janeiro (Foto: Pablo Vaz / STU)

O evento na Praça Duó será uma celebração completa da cultura urbana. Além das competições principais que valem pontos para a liga mundial, o evento abre os trabalhos com o Mini Ramp Pro Attack. O público pode esperar por dias repletos de skate de alta performance, arte, música e lifestyle, com a praia da Barra como cenário de fundo.

Em 2024, no Rio, Rayssa Leal e Matias Dell Olio venceram no Street, enquanto Luigi Cini e Sky Brown levaram o Park, mostrando o altíssimo nível esperado novamente este ano.

Elite do skate mundial estará presente no Rio de Janeiro (Foto: Pablo Vaz / STU)
Elite do skate mundial estará presente no Rio de Janeiro (Foto: Pablo Vaz / STU)

