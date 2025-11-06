Em Interlagos, Franco Colapinto analisa futuro na F1 e relação com Brasil

Às vésperas do Grande Prêmio de São Paulo, que marca a 21ª etapa da temporada da Fórmula 1, o argentino Franco Colapinto concedeu entrevista coletiva no Autódromo de Interlagos. Durante a conversa, o piloto de 22 anos falou sobre a experiência prévia no circuito brasileiro e respondeu questionamentos sobre seu futuro na Alpine.

Colapinto assumiu a titularidade da equipe pela primeira vez nesta temporada, quando substituiu o australiano Jack Doohan, mas ainda não pontuou. Ainda com dificuldades para ajustar o carro em relação aos rivais, a Alpine é a última colocada na disputa de construtores. Questionado sobre a permanência na equipe para 2026, preferiu trazer o foco para o presente.

— Eu não sei, estou pensando corrida a corrida, estou tentando me manter focado nesse fim de semana. É um fim de semana, uma pista e um lugar que eu gosto muito, e poder correr pela Fórmula 1 no Brasil novamente é muito especial pra mim. Mal posso esperar para entrar na pista, ter um bom fim de semana e curtir com os fãs. Eles fizeram um grande esforço para vir até aqui, e eu quero dar algo de volta - declarou.

Alpine enfrentou problemas na temporada (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Experiência em Interlagos e pista molhada

Além da presença da torcida, já que a etapa do Brasil é a mais próxima dos argentinos, o GP Brasil também ficou marcado na história de Franco Colapinto com sua estreia em um carro de Fórmula 1, em 2024. Na ocasião, a corrida aconteceu sob fortes chuvas, cenário que deve se repetir neste fim de semana.

— Eu aprendi muito, foi minha primeira vez nessas condições, com a pista alagada, foi bem complicado. Uma experiência dura, mas muito boa. Fiquei muito feliz por ter essa experiência e saber o que esperar a agora. É uma pista complicada, especialmente quando molhada - projetou.

