Aposentadoria de Max Verstappen volta a ser discutida na F1

Não é segredo que as novas regras da Fórmula 1 não agradaram em nada Max Verstappen. Mas a pergunta que fica é: até que ponto isso pode interferir no seu futuro? Segundo o holandês da Red Bull, a temporada de 2026 o fez questionar sobre continuar na categoria ou apenas "ficar em casa".

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Verstappen teve um fim de semana discreto no GP do Japão e terminou apenas na sétima posição após dificuldades para avançar no pelotão. Eliminado ainda no Q2 da classificação, o piloto da Red Bull até conseguiu ganhar algumas posições na corrida, mas não teve ritmo suficiente para brigar mais à frente.

— Posso aceitar facilmente estar em sétimo ou oitavo, onde estou, porque também sei que não dá para dominar, ser primeiro ou segundo, ou qualquer coisa do tipo, lutando por um pódio o tempo todo. Sou muito realista quanto a isso e já estive nessa situação antes — disse Max, em entrevista à "BBC".

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Não é sobre querer as coisas do seu jeito, mas de aproveitar uma boa pilotagem nas pistas. Para Verstappen, o modo como os novos carros da F1 funcionam desagradam não por seu desempenho, mas pelo controle que exerce sobre o piloto.

— Mas, ao mesmo tempo, quando você está em sétimo ou oitavo e não está curtindo toda a dinâmica da corrida, não parece natural para um piloto. Claro que tento me adaptar, mas não é legal o jeito que você tem que correr. É realmente antipilotagem. Aí chega um ponto em que, simplesmente, não é o que eu quero fazer.

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Max Verstappen em preparação para o Treino Livre 1, no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

Em meio a esses problemas, a aposentadoria começou a ser analisada pelo veterano da Red Bull. Momentos em família, ou até o foco em outros projetos, surgem como opções "melhores" para o holandês.

— Você tem que pensar também em 24 corridas, são 22 desta vez, mas geralmente são 24. E então você pensa se isso vale a pena ou se prefere estar em casa com a família, em ver os amigos quando não está curtindo seu esporte. Nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre gostar do que faço. Estou tentando todos os dias aproveitar, mas está difícil. Tenho muitos projetos que me empolgam. Não é como se eu fosse parar e não fazer nada.

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Chefe da Red Bull busca solução para Verstappen

Como evidenciado após a corrida no Japão, Verstappen continua insatisfeito com o rumo que a Fórmula 1 está seguindo. A mudança no regulamento parece ter afetado diretamente no desempenho do holandês. Segundo Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, é questão de tempo para que o humor do piloto melhore.

— Temos muito trabalho pela frente, mas tenho certeza de que, quando lhe dermos um carro rápido, ele será um Max muito mais feliz. E quando lhe dermos um carro com o qual ele possa competir e fazer a diferença, ele também será um Max mais feliz. Então, honestamente, é nisso que estamos 100% focados agora — disse o dirigente.

A Fórmula 1 precisou cancelar os GPs de Bahrein e Arábia Saudita por conta das guerras entre Estados Unidos, Israel e Irã. Com o calendário interrompido em abril, a ideia de Verstappen e Mekies é aproveitar o período para entender o que falta para a equipe disputar o topo da tabela.