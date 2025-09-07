Pilotos são punidos e perdem posições no GP da Itália de F1

menu hamburguer
Pilotos largarão do pit-lane

Pilotos da F1 em treino livre do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
09:02
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1) teve punições aplicadas antes do início da corrida neste domingo (7). Os pilotos Pierre Gasly e Isack Hadjar, respectivamente, da Alpine e Racing Bulls, precisaram trocar a unidade de potência de seus carros e irão largar do pit lane na prova.

Isack Hadjar no treino para o GP do Canadá (foto: Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Isack Hadjar se classificou na 16ª posição, que seria a sua posição de largada neste domingo. Já Pierre Gasly largaria de 19º. O regulamento da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) permite um limite de trocas possíveis.

➡️ GP da Itália: veja horário e onde assistir à corrida da F1

As equipes aproveitaram a má classificação para realizar as trocas. O carro de Pierre Gasly se mostrou bem fraco durante todo o final de semana em Monza.

Francês Pierre Gasly, da Alpine (foto: Ben Stansall / AFP)
Grid de largada do GP da Itália de F1

PosiçãoPilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Oscar Piastri

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

George Russell

Mercedes

Kimi Antonelli

Mercedes

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Fernando Alonso

Aston Martin

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

10º

Lewis Hamilton

Ferrari

11º

Oliver Bearman

Haas

12º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Alexander Albon

Williams

15º

Esteban Ocon

Haas

PIT-LANE

Isack Hadjar

Racing Bulls

17º

Lance Stroll

Aston Martin

18º

Franco Colapinto

Alpine

PIT-LANE

Pierre Gasly

Alpine

20º

Liam Lawson

Racing Bulls

*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.

Conheça Monza

A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.

➡️ GP da Itália: características podem favorecer Bortoleto em Monza

Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

