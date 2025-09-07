Pilotos são punidos e perdem posições no GP da Itália de F1
Pilotos largarão do pit-lane
O Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1) teve punições aplicadas antes do início da corrida neste domingo (7). Os pilotos Pierre Gasly e Isack Hadjar, respectivamente, da Alpine e Racing Bulls, precisaram trocar a unidade de potência de seus carros e irão largar do pit lane na prova.
Isack Hadjar se classificou na 16ª posição, que seria a sua posição de largada neste domingo. Já Pierre Gasly largaria de 19º. O regulamento da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) permite um limite de trocas possíveis.
As equipes aproveitaram a má classificação para realizar as trocas. O carro de Pierre Gasly se mostrou bem fraco durante todo o final de semana em Monza.
Grid de largada do GP da Itália de F1
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
George Russell
Mercedes
6º
Kimi Antonelli
Mercedes
7º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
9º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
10º
Lewis Hamilton
Ferrari
11º
Oliver Bearman
Haas
12º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
13º
Carlos Sainz
Williams
14º
Alexander Albon
Williams
15º
Esteban Ocon
Haas
PIT-LANE
Isack Hadjar
Racing Bulls
17º
Lance Stroll
Aston Martin
18º
Franco Colapinto
Alpine
PIT-LANE
Pierre Gasly
Alpine
20º
Liam Lawson
Racing Bulls
*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.
Conheça Monza
A tradicional prova acontece desde a criação da F1, em 1950. Desde então, já foram disputados 75 Grandes Prêmios. Somente a edição de 1980 foi realizada no Circuito de Imola, na região da Emília-Romanha.
Conhecida por ser a casa da equipe italiana Ferrari, a escuderia é a que mais venceu lá, com 20 vitórias, incluindo a do último ano. Entre os pilotos, Lewis Hamilton e Michael Schumacher empatam com cinco vitórias na Itália. O Brasil é o segundo país com mais vitórias na prova, somando 10, atrás do Reino Unido e empatado com a Alemanha.
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
