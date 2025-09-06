Bortoleto exalta Sauber por classificação do GP da Itália de F1

Em entrevista acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO após a classificação do GP da Itália, realizada neste sábado (6), Gabriel Bortoleto elogiou o desempenho da Sauber e mostrou confiança na possibilidade de somar mais pontos na temporada 2025 da Fórmula 1 (F1). O brasileiro ainda destacou como a parceria com Nico Hülkenberg tem sido importante para ajudá-los no desenvolvimento do C45.

continua após a publicidade

➡️ GP da Itália: veja horário e onde assistir à corrida da F1

➡️ Mariana Becker comenta possível volta à Globo para a F1

➡️ Max Verstappen quebra recorde com pole no GP da Itália de F1

Após terminar o TL3 como o sexto mais rápido, o novato do #5 manteve o forte ímpeto na sessão que definiu o grid de largada e avançou sem maiores problemas até o Q3. Por lá, anotou 1min19s390 como melhor tempo e garantiu o oitavo lugar para a etapa em Monza, que acabou virando um sétimo por causa da punição de cinco punições imposta a Lewis Hamilton, que despencou para décimo.

continua após a publicidade

— O fim de semana tem sido muito positivo. Sinto que aquela volta no Q3 com pneus novos, talvez pudesse ter forçado um pouco mais. Tive alguns sustos, o carro estava muito no limite e eu também estava forçando bastante. Mas, de qualquer forma, olhando as diferenças, estou feliz. Conquistamos um resultado muito sólido para a equipe — disse Bortoleto à imprensa, incluindo o GP.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto:Philippe Lopez / AFP)

Na sequência, destacou a decisão da Sauber em optar por diminuir consideravelmente o downforce do carro e se tornar a equipe mais rápida nas retas. “Pensamos nisso quando estávamos decidindo o que usar nesta pista. A velocidade final é o principal aqui, então acho que estamos em uma boa posição para amanhã”, acrescentou, antes de agradecer a Hülkenberg pelos elogios feitos, já que o alemão disse que o colega de garagem parece “uma impressora que nunca fica sem tinta”.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Sou grato por ouvir isso dele, porque sempre foi um cara que eu admirava quando estava na F3 e F2, nas classificações, sempre assistia a ele e pensava: ‘Esse cara é muito rápido’. E quando soube que seríamos companheiro de equipe, para ser sincero, pensei: ‘Vai ser difícil, esse ano vai exigir muito de mim, vou precisar elevar meu nível’. E sinceramente, está muito equilibrado entre nós — apontou.

— Se olharmos os dados, está tudo muito próximo e estamos tirando muito do carro. É que o pelotão intermediário este ano está tão apertado que cada milésimo pode te colocar dentro ou fora [da próxima fase], e essa tem sido a situação, e temos estado muito próximos um do outro. Passo muitas horas vendo as voltas dele, e ele provavelmente também passa muitas horas vendo as minhas — destacou.

Bortoleto em coletiva no GP da Holanda (Foto: Sem Van Der Wal/ANP)

— Compartilhamos muito a mesma ideia do que queremos do carro e tudo mais, e tentamos sempre ser bem parecidos durante os treinos livres, para aprender sobre nosso estilo de pilotagem e melhorar. Fazemos um trabalho muito bom nesse sentido — enfatizou Bortoleto, que admitiu que ainda não analisou qual será a estratégia adotada pela Sauber para a corrida na Itália.

— Ainda precisamos ver. Temos tempo para olhar os dados agora e entender o que podemos alcançar. Tem muitas zonas de DRS, vamos tentar manter as pessoas atrás e até atacar, se possível, isso seria ótimo. E em Monza, obviamente, estamos em outro nível comparado a Zandvoort — concluiu.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV