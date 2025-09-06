menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Bortoleto exalta Sauber por classificação do GP da Itália de F1

Piloto também fez questão de elogiar Nico Hülkenberg pelo trabalho coletivo

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto:Philippe Lopez / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto:Philippe Lopez / AFP)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/09/2025
14:02
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em entrevista acompanhada pelo GRANDE PRÊMIO após a classificação do GP da Itália, realizada neste sábado (6), Gabriel Bortoleto elogiou o desempenho da Sauber e mostrou confiança na possibilidade de somar mais pontos na temporada 2025 da Fórmula 1 (F1). O brasileiro ainda destacou como a parceria com Nico Hülkenberg tem sido importante para ajudá-los no desenvolvimento do C45.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ GP da Itália: veja horário e onde assistir à corrida da F1
➡️ Mariana Becker comenta possível volta à Globo para a F1
➡️ Max Verstappen quebra recorde com pole no GP da Itália de F1

Após terminar o TL3 como o sexto mais rápido, o novato do #5 manteve o forte ímpeto na sessão que definiu o grid de largada e avançou sem maiores problemas até o Q3. Por lá, anotou 1min19s390 como melhor tempo e garantiu o oitavo lugar para a etapa em Monza, que acabou virando um sétimo por causa da punição de cinco punições imposta a Lewis Hamilton, que despencou para décimo.

continua após a publicidade

— O fim de semana tem sido muito positivo. Sinto que aquela volta no Q3 com pneus novos, talvez pudesse ter forçado um pouco mais. Tive alguns sustos, o carro estava muito no limite e eu também estava forçando bastante. Mas, de qualquer forma, olhando as diferenças, estou feliz. Conquistamos um resultado muito sólido para a equipe — disse Bortoleto à imprensa, incluindo o GP.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto:Philippe Lopez / AFP)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, no GP da Itália de F1 (Foto:Philippe Lopez / AFP)

Na sequência, destacou a decisão da Sauber em optar por diminuir consideravelmente o downforce do carro e se tornar a equipe mais rápida nas retas. “Pensamos nisso quando estávamos decidindo o que usar nesta pista. A velocidade final é o principal aqui, então acho que estamos em uma boa posição para amanhã”, acrescentou, antes de agradecer a Hülkenberg pelos elogios feitos, já que o alemão disse que o colega de garagem parece “uma impressora que nunca fica sem tinta”.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Sou grato por ouvir isso dele, porque sempre foi um cara que eu admirava quando estava na F3 e F2, nas classificações, sempre assistia a ele e pensava: ‘Esse cara é muito rápido’. E quando soube que seríamos companheiro de equipe, para ser sincero, pensei: ‘Vai ser difícil, esse ano vai exigir muito de mim, vou precisar elevar meu nível’. E sinceramente, está muito equilibrado entre nós — apontou.

— Se olharmos os dados, está tudo muito próximo e estamos tirando muito do carro. É que o pelotão intermediário este ano está tão apertado que cada milésimo pode te colocar dentro ou fora [da próxima fase], e essa tem sido a situação, e temos estado muito próximos um do outro. Passo muitas horas vendo as voltas dele, e ele provavelmente também passa muitas horas vendo as minhas — destacou.

Bortoleto em coletiva no GP da Holanda (Foto: Sem Van Der Wal/ANP)
Bortoleto em coletiva no GP da Holanda (Foto: Sem Van Der Wal/ANP)

— Compartilhamos muito a mesma ideia do que queremos do carro e tudo mais, e tentamos sempre ser bem parecidos durante os treinos livres, para aprender sobre nosso estilo de pilotagem e melhorar. Fazemos um trabalho muito bom nesse sentido — enfatizou Bortoleto, que admitiu que ainda não analisou qual será a estratégia adotada pela Sauber para a corrida na Itália.

— Ainda precisamos ver. Temos tempo para olhar os dados agora e entender o que podemos alcançar. Tem muitas zonas de DRS, vamos tentar manter as pessoas atrás e até atacar, se possível, isso seria ótimo. E em Monza, obviamente, estamos em outro nível comparado a Zandvoort — concluiu.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias