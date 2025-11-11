Piloto da F1 faz forte desabafo após GP do Brasil: 'Decepcionante'

Em suas redes sociais, Charles Leclerc desabafou sobre o desempenho da Ferrari no Brasil, especialmente após a colisão que o tirou da prova. Lewis Hamilton, que também abandonou a corrida no GP de Interlagos devido a problemas no carro, usou seu perfil para falar com os fãs. Anteriormente, o presidente da Ferrari, John Elkann, gerou controvérsia com duras declarações sobre seus pilotos.

Tradução: "Um fim de semana muito difícil em São Paulo. Decepcionante voltar para casa com quase nenhum ponto para a equipe em um momento crítico da temporada, na luta pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A partir de agora, é uma jornada árdua e está claro que somente a união pode nos ajudar a reverter essa situação nas últimas 3 corridas. Vamos dar tudo de nós, como sempre".

Tradução: "Eu apoio minha equipe. Eu apoio a mim mesmo. Não vou desistir. Nem agora, nem depois, nem nunca. Obrigado, Brasil, sempre".

Lando Norris vence e Bortoleto bate na primeira volta

O piloto da F1, Lando Norris sobrou no GP de São Paulo, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.

O piloto britânico dedicou a vitória a Gil de Ferran, ex-piloto francês naturalizado brasileiro, que faleceu em 2023.

— Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito — celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.

Com sua 11ª vitória na carreira, o piloto da McLaren abriu distância para Oscar Piastri, seu companheiro na escuderia, na classificação na temporada da F1, faltando três etapas para o fim: Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.

