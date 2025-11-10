menu hamburguer
Mais Esportes

F1: Chefe da McLaren aponta culpado por batida em Leclerc

A batida aconteceu durante as primeiras voltas da corrida em Interlagos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
14:53
Oscar Piastri bate e abandona o GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)
Oscar Piastri bate e abandona o GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)
O chefe da McLaren, Andrea Stella, discordou da opinião dos comissários da Fórmula 1 sobre a penalidade imposta a Oscar Piastri na batida que tirou Charles Leclerc do GP de São Paulo. Piastri, piloto da escuderia britânica, foi penalizado em 10 segundos, mas Stella argumentou que Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, também teria participação no ocorrido e deveria ter sido punido.

No momento da colisão, Piastri tentava ultrapassar Antonelli, que defendia a posição. O toque entre os pilotos resultou no carro de Antonelli lançado na direção da Ferrari de Leclerc, que estava ao lado e foi forçado a abandonar a prova.

O próprio piloto, Oscar Piastri, já havia manifestado a necessidade de divisão da culpa.

— Acho que a responsabilidade deve ser compartilhada com Kimi, porque Kimi sabia que Oscar estava por dentro e a batida provavelmente poderia ter sido evitada. Talvez Kimi também estivesse preocupado com Leclerc por fora. É uma situação difícil, obviamente.

Apesar do descontentamento, o chefe da McLaren afirmou que cada corrida é diferente e que o foco da equipe está nas próximas etapas e no potencial da escuderia de vencer o campeonato de Construtores desta edição.

— Embora possa ser um bom exercício falar sobre a F1, o que é justo, olhar para a combinação: 'agora é um campeonato que Lando [Norris] já ganhou', não ganhou. Sinceramente, no que diz respeito aos pontos, vamos dar uma olhada no final de Las Vegas e veremos onde estamos e, da mesma forma, depois de Catar e Abu Dhabi — afirmou Stella, mantendo o foco nas etapas finais.

Oscar Piastri bate e abandona o GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)
Oscar Piastri bate e abandona o GP do Azerbaijão de F1 (Foto: Ozan Kose / AFP)

Grid final do GP de São Paulo

Lando NorrisMcLaren

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

Max Verstappen

Red Bull Racing

George Russell

Mercedes

Oscar Piastri

McLaren

Oliver Bearman

Haas

Liam Lawson

Racing Bulls

Isack Hadjar

Racing Bulls

Nico Hülkenberg

Sauber

10º

Pierre Gasly

Alpine

11º

Alexander Albon

Williams

12º

Esteban Ocon

Haas

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Fernando Alonso

Aston Martin

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Lance Stroll

Aston Martin

17º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

