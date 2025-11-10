F1: Chefe da McLaren aponta culpado por batida em Leclerc

O chefe da McLaren, Andrea Stella, discordou da opinião dos comissários da Fórmula 1 sobre a penalidade imposta a Oscar Piastri na batida que tirou Charles Leclerc do GP de São Paulo. Piastri, piloto da escuderia britânica, foi penalizado em 10 segundos, mas Stella argumentou que Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, também teria participação no ocorrido e deveria ter sido punido.

No momento da colisão, Piastri tentava ultrapassar Antonelli, que defendia a posição. O toque entre os pilotos resultou no carro de Antonelli lançado na direção da Ferrari de Leclerc, que estava ao lado e foi forçado a abandonar a prova.

O próprio piloto, Oscar Piastri, já havia manifestado a necessidade de divisão da culpa.

— Acho que a responsabilidade deve ser compartilhada com Kimi, porque Kimi sabia que Oscar estava por dentro e a batida provavelmente poderia ter sido evitada. Talvez Kimi também estivesse preocupado com Leclerc por fora. É uma situação difícil, obviamente.

Apesar do descontentamento, o chefe da McLaren afirmou que cada corrida é diferente e que o foco da equipe está nas próximas etapas e no potencial da escuderia de vencer o campeonato de Construtores desta edição.

— Embora possa ser um bom exercício falar sobre a F1, o que é justo, olhar para a combinação: 'agora é um campeonato que Lando [Norris] já ganhou', não ganhou. Sinceramente, no que diz respeito aos pontos, vamos dar uma olhada no final de Las Vegas e veremos onde estamos e, da mesma forma, depois de Catar e Abu Dhabi — afirmou Stella, mantendo o foco nas etapas finais.

Grid final do GP de São Paulo

