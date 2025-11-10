menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Bortoleto sobre atuação no GP de São Paulo: 'Pior dia da minha vida'

O brasileiro largou do box e não chegou a completar a primeira volta

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/11/2025
14:01
Bortoleto abandona GP do Brasil (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)
Bortoleto abandona GP do Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
  • Mais Notícias

O que era para ser um fim de semana de festa, acabou se tornando um dos piores na carreira de Gabriel Bortoleto, o único brasileiro no grid da Fórmula 1. O piloto sofreu duas batidas ao longo do GP de São Paulo e ficou visivelmente desolado após o resultado negativo na corrida em casa.

continua após a publicidade

Após o abandono, Bortoleto não escondeu a frustração em entrevista à TV Band.

— É difícil, pois é em casa, no meu país, diante da minha família… com certeza, este é o pior dia da minha vida, sendo bem sincero. A gente sempre quer representar o país, mas é isso. Faz parte do aprendizado, de ser algo maior também. Vamos continuar trabalhando, a próxima vai ser melhor — comentou.

Bortoleto abandona GP do Brasil (Foto: Miguel Schincariol/ AFP)
Bortoleto abandona GP do Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O acidente na corrida principal aconteceu com Lance Stroll, mas só Bortoleto sofreu com a eliminação. Durante uma disputa por posição, após a largada, o brasileiro ficou sem espaço para fazer a curva e acabou perdendo controle do carro ao passar pela grama.

continua após a publicidade

Bortoleto rodou e bateu nas barreiras de proteção. Como consequência, a asa dianteira ficou completamente destruída, e o novato não conseguiu voltar com o carro para a prova. No rádio, ele afirmou que havia sido "empurrado para fora" por Stroll, que "virou como se eu (Gabriel) não tivesse lá".

Como foi o GP de São Paulo 2025?

Lando Norris largou na pole position e foi o grande campeão da prova. Atrás dele, ficou o italiano Kimi Antonelli e Max Verstappen. Para a tristeza da torcida brasileira, Gabriel Bortoleto bateu logo na primeira volta e abandonou a corrida. O piloto se envolveu em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin, que danificou sua Sauber. Ao longo da prova, Charles Leclerc e Lewis Hamilton também tiveram que deixar a disputa.

continua após a publicidade

