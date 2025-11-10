Esporte como identidade: Lance! Talks aborda legado e futuro das arenas cariocas
Edição será realizada na Câmara Municipal do RJ em parceria com a FACHA
A vocação esportiva do Rio de Janeiro volta ao centro do debate no próximo dia 18 de novembro, durante a edição especial do Lance Talks – Rio, Capital Mundial do Esporte. O encontro reunirá especialistas, gestores públicos, atletas e representantes do setor para discutir como a cidade pode retomar, expandir e consolidar seu papel como referência global na realização de grandes eventos esportivos.
Em parceria entre Lance!, Câmara dos Vereadores e a faculdade FACHA, o evento será realizado no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, no Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia, das 9h às 12h. A programação será dividida em três painéis que abordam desde o futuro da velocidade no país até o potencial da praia como arena natural, além de debater o conjunto de grandes estádios que alimentam a identidade esportiva da capital fluminense.
A proposta é aproximar sociedade, entidades esportivas e poder público, ampliando o diálogo sobre projetos que geram impacto social e econômico, além de inspirar novas estratégias de uso e desenvolvimento dos equipamentos esportivos existentes.
Painéis do Lance! Talks
- 9h30 – 10h15 | Painel 1: “Rio em alta velocidade – o novo Autódromo”
O primeiro debate aprofunda os detalhes do novo complexo automobilístico planejado para Guaratiba, projetado para recolocar o Rio no calendário mundial do automobilismo, com a ambição de voltar a sediar a Fórmula 1. Serão discutidos aspectos de infraestrutura, modernização, sustentabilidade e potencial de geração de empregos, turismo e negócios.
- 10h15 – 11h | Painel 2: “Nossa arena é na praia”
A segunda mesa destaca a orla carioca como o maior estádio aberto e democrático do mundo. O painel abordará o uso das praias como palco para modalidades como vôlei de praia, futevôlei e beach tennis, avaliando casos de sucesso, desafios estruturais e oportunidades econômicas ligadas ao esporte e ao estilo de vida do carioca.
- 11h – 11h45 | Painel 3: “Rio, a capital dos grandes estádios”
Encerrando o evento, especialistas debaterão a coexistência e o futuro de arenas como Maracanã, Parque Olímpico, Estádio Nilton Santos, São Januário e o possível estádio do Flamengo. A discussão envolve sustentabilidade financeira, modernização da experiência do torcedor e estratégias para manter o Rio como destino de megafestas esportivas.
Serviço
LANCE Talks – Rio, Capital Mundial do Esporte
Data: 18 de novembro
Horário: 9h às 12h
Local: Salão Nobre da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro
Endereço: Palácio Pedro Ernesto – Praça Floriano, s/nº – Cinelândia
