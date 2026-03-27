Piastri e Russell dividem o protagonismo na sexta-feira de treinos no Japão

O primeiro dia de atividades para o GP do Japão de 2026 entregou um cenário de forte equilíbrio entre as potências. Se a manhã em Suzuka foi dominada pela Mercedes, com George Russell cravando 1min31s666 e liderando uma dobradinha com o jovem Kimi Antonelli (apenas 0s026 atrás), a tarde japonesa viu a reação da McLaren. Oscar Piastri anotou 1min30s133 no segundo treino livre (TL2), superando Antonelli por escassos 0s092 e colocando a equipe de Woking no topo.

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A performance da McLaren é um vigor para a equipe, que busca redenção após sequer largar nos GPs da Austrália e da China. Russell completou o top 3 da segunda sessão, confirmando que a escuderia alemã chega com um ritmo sólido para a classificação.

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Drama e recuperação para Gabriel Bortoleto

O brasileiro Gabriel Bortoleto viveu momentos de tensão no TL2. Após fechar a primeira sessão em 11º lugar, o piloto da Audi viu seu carro ficar retido nos boxes devido a uma troca de urgência na caixa de câmbio. Graças ao trabalho ágil da equipe, agora sob o comando de Mattia Binotto, o brasileiro retornou à pista faltando 15 minutos para o fim. Apesar do tráfego intenso, Bortoleto garantiu o 16º tempo, a 1s800 do líder.

Desempenho discreto das demais

A Ferrari manteve-se constante, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton ocupando a 5ª e 6ª posições, respectivamente, em ambos os treinos. Já a Red Bull Racing teve uma sexta-feira (27) atípica: o tetracampeão Max Verstappen não encontrou o ajuste ideal, terminando em 7º pela manhã e fechando o top 10 na segunda sessão, mais de um segundo atrás de Piastri.

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Resumo dos tempos e destaques

A sessão vespertina foi marcada pela evolução dos pneus macios. Isack Hadjar, que chegou a liderar o início de ambos os treinos com a Red Bull, acabou superado quando as equipes de ponta calçaram os pneus de classificação. No pelotão intermediário, destaque para Nico Hulkenberg (7º no TL2) e Liam Lawson, que flertou com o top 10 durante todo o dia.

Na parte inferior da tabela, a Aston Martin enfrentou dificuldades severas, com Lance Stroll e Jak Crawford figurando nas últimas posições, evidenciando problemas de adaptação ao traçado técnico de Suzuka.

F1: George Russell liderou o Treino Livre 1 no GP do Japão 2026 (Foto: Philip Fong/AFP)

GP do Japão: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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