Devido ao fuso horário, a primeira atividade do Grande Prêmio do Japão aconteceu já nesta quinta-feira (26), no Brasil, mas segue até a corrida de domingo, no dia 29 de março. Essa é a terceira etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1. Para não perder nenhum detalhe, o Lance! preparou um guia completo com detalhes e história do Circuito Internacional de Suzuka.

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A corrida principal está prevista para começar a partir das 2h (de Brasília), na madrugada entre sábado e domingo. Dada a largada, os pilotos precisarão finalizar as 53 voltas programadas, o que dará por volta de 307,471 km de distância percorrida.

A histórica pista japonesa chega a mais uma edição na F1, onde já protagonizou diversas batalhas por título e momentos marcantes. O autódromo é raro, sendo um dos poucos circuitos competitivos do mundo a ter o traçado em formato de "8".

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1️⃣ Primeiro GP do Japão na história

A primeira corrida da Fórmula 1 no Japão aconteceu em 1976, no Circuito de Fuji – onde a disputa seguiu também no ano seguinte. Na ocasião, o destaque era para a disputa do título entre James Hunt e Niki Lauda. Com de costume, a tradicional chuva marcou presença na etapa. As condições, no entanto, eram extremas para o piloto austríaco e decidiu abandonar a prova por questões de segurança.

Depois isso, anos de hiatos deixaram o país de fora do calendário da categoria. Foi apenas em 1987 que a etapa voltou a F1, mas com mudanças: a corrida passou a acontecer no recém reformulado Circuito Internacional de Suzuka.

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🏯Conheça o circuito de Suzuka, no Japão

Fundado em 1962, na cidade de Suzuka, em Mie, o circuito conta com 5,807 km, além de 18 curvas, após as três modificiações feitas durante sua história. A promeira mudança aconteceu em 1983, quando uma chicane foi colocada na última curva para diminuir a velocidade dos carros dentro da reta dos boxes. Com isso, a curva Degner foi feita dentro de dois cantos em vez de uma longa curva.

Muitos anos depois, em 2002, a chicane foi ligeiramente modificada, a 130R também teve alterações e algumas curvas em forma de "S" foram feitas um pouco mais fortes e rápidas. No ano seguinte, a chicane voltou a ser mexida, sendo feita ligeiramente mais rápida e mais próxima a 130R.

Os três setores do GP do Japão

O primeiro setor começa na reta dos boxes, em uma descida acentuada que já ajudou Ayrton Senna, quando precisou fazer o carro voltar a funcionar após a largada em 1988. Na sequência, os pilotos enfrentam uma curva inicial de leve alívio no acelerador antes de uma frenagem mais forte na curva 2. O trecho segue com uma combinação técnica de esquerda-direita, onde é fundamental evitar o uso das zebras para não perder o controle do carro, e se encerra em uma curva longa para a esquerda.

O segundo setor reúne algumas das partes mais técnicas do circuito. Ele começa com duas curvas rápidas para a direita, que exigem precisão no traçado, seguidas por uma curta reta que leva a um hairpin de baixa velocidade – ponto crítico para a tração na saída. Depois, os carros passam por um trecho de aceleração máxima, incluindo uma curva de alta praticamente em linha reta, antes de chegar a outro hairpin, desta vez com uma frenagem mais leve. A saída desse ponto leva à reta oposta, que marca a transição para o setor final.

Já o terceiro setor é dominado pela alta velocidade e por trechos icônicos. Logo no início, os pilotos encaram a 130R, uma das curvas mais desafiadoras e em aceleração plena, além de ser o cenário da famosa ultrapassagem de Fernando Alonso sobre Michael Schumacher no GP do Japão de 2005. Na sequência, a pista leva à chicane final, palco de momentos decisivos como o toque entre Alain Prost e Ayrton Senna em 1989. Por fim, os pilotos contornam a última curva, de raio longo para a direita, em aceleração, retornando à reta principal para completar a volta.

Confira a volta completa

🚨 Modo Reto e pontos de detecção de ultrapassagem em Suzuka

O Modo Reto é uma nova configuração aerodinâmica que reduz o arrasto para aumentar a eficiência e a velocidade nas retas. Diferentemente do antigo DRS, agora tanto a asa traseira quanto a dianteira se ajustam simultaneamente: enquanto o elemento superior da asa traseira se abre, os elementos superiores da asa dianteira descem.

Esse sistema alterna automaticamente entre mais carga aerodinâmica nas curvas e menor resistência nas retas, sendo utilizado em áreas específicas do circuito durante voltas em pista seca. Em Suzuka, há apenas duas zonas designadas para esse modo: na reta principal – de largada e chegada – e no trechos oposto entre as curvas 14-15.

Já o Modo Ultrapassagem, que substitui o DRS, funciona como um impulso extra de potência elétrica. Ele permite ao piloto utilizar energia adicional para manter velocidades mais altas por mais tempo. O recurso só fica disponível quando o carro está a menos de um segundo do adversário em um ponto de detecção. No circuito japonês, esse ponto aparece na penúltima curva: a 17, enquanto a ativação ocorre na reta de largada e chegada.

Circuito de Suzuka, palco do GP do Japão na F1 (Foto: Divulgação/F1)

F1 volta para GP do Japão

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão, agendado para os dias 26 a 29 de março. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 03h30 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real