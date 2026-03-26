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Verstappen exige saída de jornalista na coletiva de imprensa do GP do Japão

Holandês já viveu momentos de tensão com Giles Richards anteriormente

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/03/2026
09:08
Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraMax Verstappen, caminha pelo paddock da F1 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
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O clima pesou em Suzuka antes mesmo dos carros irem para a pista. Na quinta-feira (26), a habitual coletiva de imprensa do GP do Japão foi interrompida por um ultimato de Max Verstappen. O piloto da Red Bull Racing (RBR) barrou a participação de Giles Richards, jornalista do The Guardian, colocando sua coletiva na condicional da retirada imediata do jornalista do recinto.

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Antes da primeira pergunta, Verstappen tomou o microfone e foi direto: "Só um segundo. Eu não vou falar antes que ele saia", disparou, apontando para Richards ao fundo da sala.

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As feridas de Barcelona

A expulsão é o capítulo final de uma tensão que se arrasta desde dezembro de 2025. O estopim foi um questionamento de Richards após o GP de Abu Dhabi, prova em que Verstappen venceu, mas perdeu o campeonato para Lando Norris por apenas dois pontos.

Na ocasião, o jornalista indagou se o holandês se arrependia do incidente com George Russell no GP da Espanha, manobra que rendeu a Max uma punição e a perda de nove pontos cruciais na tabela. Visivelmente irritado, Richards insistiu: "Sério? Por causa da pergunta do ano passado? Você quer que eu saia?". A resposta de Verstappen foi curta e fria: "Sim, saia".

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O rancor de Verstappen reside no peso que a imprensa britânica deu ao erro em Barcelona. Naquela corrida, o holandês colidiu com Russell após ser ordenado a devolver uma posição. A penalização o jogou de quinto para nono lugar.

Embora o próprio piloto tenha admitido à TV holandesa que sua atuação na Espanha foi o "único ponto a ser criticado" em sua temporada, ele não tolera o que chama de "julgamento injusto" da mídia do Reino Unido. Após Richards recolher seus gravadores e deixar a sala, Verstappen sorriu para os presentes e autorizou: "Podemos começar".

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Verstappen contra a imprensa britânica

O episódio em Suzuka é mais um lance na guerra particular de Max contra os tabloides e emissoras inglesas. Em 2024, após uma vitória épica em Interlagos, o piloto já havia ironizado a ausência de repórteres britânicos na sala: "Eles saíram correndo para o aeroporto ou não sabem onde é a sala de entrevista?".

A Red Bull Racing ainda tentou conter os danos e mediar a situação logo após a coletiva, mas o "climão" já havia ganhado as manchetes mundiais, reiterando que, para o tetracampeão, o asfalto não é o único lugar onde ele não aceita ser ultrapassado.

F1: Max Verstappen na coletiva de imprensa do GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero - Reynolds/AFP)
F1: Max Verstappen na coletiva de imprensa do GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero - Reynolds/AFP)

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