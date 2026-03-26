Verstappen exige saída de jornalista na coletiva de imprensa do GP do Japão

O clima pesou em Suzuka antes mesmo dos carros irem para a pista. Na quinta-feira (26), a habitual coletiva de imprensa do GP do Japão foi interrompida por um ultimato de Max Verstappen. O piloto da Red Bull Racing (RBR) barrou a participação de Giles Richards, jornalista do The Guardian, colocando sua coletiva na condicional da retirada imediata do jornalista do recinto.

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Antes da primeira pergunta, Verstappen tomou o microfone e foi direto: "Só um segundo. Eu não vou falar antes que ele saia", disparou, apontando para Richards ao fundo da sala.

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As feridas de Barcelona

A expulsão é o capítulo final de uma tensão que se arrasta desde dezembro de 2025. O estopim foi um questionamento de Richards após o GP de Abu Dhabi, prova em que Verstappen venceu, mas perdeu o campeonato para Lando Norris por apenas dois pontos.

Na ocasião, o jornalista indagou se o holandês se arrependia do incidente com George Russell no GP da Espanha, manobra que rendeu a Max uma punição e a perda de nove pontos cruciais na tabela. Visivelmente irritado, Richards insistiu: "Sério? Por causa da pergunta do ano passado? Você quer que eu saia?". A resposta de Verstappen foi curta e fria: "Sim, saia".

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O rancor de Verstappen reside no peso que a imprensa britânica deu ao erro em Barcelona. Naquela corrida, o holandês colidiu com Russell após ser ordenado a devolver uma posição. A penalização o jogou de quinto para nono lugar.

Embora o próprio piloto tenha admitido à TV holandesa que sua atuação na Espanha foi o "único ponto a ser criticado" em sua temporada, ele não tolera o que chama de "julgamento injusto" da mídia do Reino Unido. Após Richards recolher seus gravadores e deixar a sala, Verstappen sorriu para os presentes e autorizou: "Podemos começar".

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Verstappen contra a imprensa britânica

O episódio em Suzuka é mais um lance na guerra particular de Max contra os tabloides e emissoras inglesas. Em 2024, após uma vitória épica em Interlagos, o piloto já havia ironizado a ausência de repórteres britânicos na sala: "Eles saíram correndo para o aeroporto ou não sabem onde é a sala de entrevista?".

A Red Bull Racing ainda tentou conter os danos e mediar a situação logo após a coletiva, mas o "climão" já havia ganhado as manchetes mundiais, reiterando que, para o tetracampeão, o asfalto não é o único lugar onde ele não aceita ser ultrapassado.

F1: Max Verstappen na coletiva de imprensa do GP do Japão 2026 (Foto: Andrew Caballero - Reynolds/AFP)

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