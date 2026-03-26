F1 intervém no uso de energia e muda classificação no GP do Japão

Em comunicado emitido, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou uma mudança técnica crucial para a classificação em Suzuka: o teto de recuperação de energia permitido durante a sessão caiu de 9 MJ para 8 MJ. A manobra, aprovada por unanimidade pelas equipes e fabricantes, visa combater o avanço do superclipping (corte brusco na potência do carro mesmo em aceleração máxima), um fenômeno que tem gerado frustração no paddock.

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O ajuste é uma resposta direta ao que se viu em Melbourne e Xangai, onde o gerenciamento de energia começou a sobrepor-se à pilotagem pura. Com a redução de 1 MJ, a FIA espera que as voltas lançadas voltem a ser um teste de habilidade, e não apenas de eficiência elétrica.

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O vilão da potência: entenda o superclipping

O superclipping ocorre quando o novo sistema híbrido faz cortes drásticos na entrega de potência mesmo com o acelerador cravado no fundo. Isso permite que o carro recupere bateria em plena aceleração, mas cria uma sensação de velocidade artificial e retira o desafio técnico de curvas de alta performance.

O problema ficou evidente no GP da Austrália, onde até a volta da pole de George Russell exibiu oscilações de potência nas curvas 9 e 10. Em Xangai, pilotos como Charles Leclerc e Oscar Piastri reclamaram que o sistema os "punia" justamente quando tentavam arriscar mais.

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O recuo estratégico da Federação

A decisão de mudar as regras agora representa uma reviravolta. Inicialmente, o consenso após o GP da China era de que nenhuma alteração seria feita antes de Miami. No entanto, simulações técnicas revelaram que Suzuka, uma pista de alta exigência energética, forçaria as equipes a um uso ainda mais abusivo do superclipping.

Circuito de Suzuka, palco do GP do Japão na F1 (Foto: Divulgação/F1)

— Para garantir que o equilíbrio entre a gestão de energia e o desafio para os pilotos seja mantido, reduzimos a recuperação máxima para este fim de semana. Este ajuste reflete o feedback dos competidores, que desejam que a classificação continue sendo um desafio de pilotagem — afirmou a FIA em nota oficial.

Adaptação contínua no regulamento 2026

Embora o regulamento exija, normalmente, um aviso prévio de quatro semanas para mudanças técnicas, a F1 obteve o aval de todos os fabricantes para implementar a medida imediatamente. A entidade trata o ajuste como uma "adaptação pontual" dentro do sucesso operacional das novas regras de 2026.

Novas reuniões estão previstas para as próximas semanas, sinalizando que o gerenciamento de energia continuará sob lupa ao longo de toda a temporada para evitar que os sistemas superem o braço dos pilotos na busca pela pole position.

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