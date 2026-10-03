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Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Bahrein

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Sepang, na Malásia

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 01:15
Atualizado há 0 minutos
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Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1
Gabriel Bortoleto no segundo livre do GP do Bahrein da F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Bahrein de 2026, neste sábado (3), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

A atividade marcou o início do segundo dia da décima sexta etapa da temporada. De volta ao topo, Kimi Antonelli liderou o pelotão com sua Mercedes. Max Verstappen e Isack Hadjar fecharam o pódio da terceira sessão em Sepang.

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Confira o resultado final

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Kimi Antonelli

Mercedes

1:36.302

2

Max Verstappen

Red Bull

+0.278

3

Isack Hadjar

Red Bull

+0.558

4

George Russell

Mercedes

+0.610

5

Charles Leclerc

Ferrari

+0.714

6

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.739

7

Lando Norris

McLaren

+0.859

8

Oscar Piastri

McLaren

+1.064

9

Franco Colapinto

Alpine

+1.618

10

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1.782

11

Gabriel Bortoleto

Audi

+1.902

12

Fernando Alonso

Aston Martin

+1.921

13

Pierre Gasly

Alpine

+1.939

14

Esteban Ocon

Haas

+1.950

15

Liam Lawson

Racing Bulls

+1.964

16

Nico Hulkenberg

Audi

+2.054

17

Oliver Bearman

Haas

+2.390

18

Carlos Sainz

Williams

+2.414

19

Lance Stroll

Aston Martin

+2.509

20

Alexander Albon

Williams

+2.747

21

Valtteri Bottas

Cadillac

+3.629

22

Sergio Pérez

Cadillac

+3.921

Acompanhe como foi o TL3

FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado!
  • Último minuto de disputa.
  • Verstappen, por sua vez, pula para segundo, à frente de Hadjar.
  1. Alegria do francês durou pouco, porque Kimi rapidamente voltou a assumir a ponta.
  1. Bela volta de Isack Hadjar, que toma a ponta de Antonelli.
  1. Bortoleto chega ao Top 10, mas é ultrapassado por Lindblad.
  1. Faltam 10 minutos para o fim da sessão, e apenas Norris, Verstappen, Colapinto, Hamilton e Pérez seguem nos boxes.
  1. Enquanto isso, Bortoleto segue em 15º.
  1. Sem grandes evoluções na tabela... Pilotos parecem ter dificuldade para melhorar seus tempos.
  1. Dessa vez foi! Hamilton sobe para 9ª colocação.
  1. Lewis Hamilton estava em boa volta rápida, mas foi atrapalhado por Arvid Lindblad.
  • Mercedes mal chegou e já foi para o topo. Kimi Antonelli é o novo líder, seguido de George Russell.
  • Primeira metade chegou ao fim, e esse é o Top 10:
    1. NOR
    2. PIA
    3. LEC
    4. GAS
    5. ALO
    6. OCON
    7. BEA
    8. BOR
    9. ALB
    10. HUL
  • Sessão é reiniciada, e pilotos terão mais 30 minutos de disputa.
  • Paralisação por conta de detritos na pista.
  • Bandeira vermelha!
  • Seis pilotos ainda não saíram dos boxes: Verstappen e Hadjar, da Red Bull; Russell e Antonelli, da Mercedes; Hamilton, da Ferrari; e Alonso, da Aston Martin.
  • Oscar Piastri chega para a disputa em segundo lugar, a 0,3 segundos de Norris.
  1. Grande volta de Lando Norris, que assume a ponta. O britânico da McLaren registra 1m37s161 de pneus médios.
  1. Diferente da maioria, Charles Leclerc chega de compostos duros e consegue a melhor volta até agora, virando 1m37s772.
  1. Audi libera Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, que sobem para 2º e 3º, respectivamente.
  • Todos que registraram tempo estão com pneus macios.
  1. Pierre Gasly marca 1m38s241 e supera o companheiro de equipe, Franco Colapinto.
  1. Franco Colapinto é o primeiro a marcar tempo rápido com 1m39s417.
  • Apenas os três saíram dos boxes nos primeiros três minutos de sessão.
  1. Segundos depois, Franco Colapinto e Liam Lawson se juntam ao mexicano na disputa.
  • O primeiro a ir à pista é Sergio Pérez, da Cadillac.

COMEÇOU!

  • Terceiro treino livre do GP do Bahrein começa em 15 minutos
  • Relembre o GP do Azerbaijão:

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E os horários do GP do Bahrein?

SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)

➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1

Previsão de chuva em Sepang

Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.

O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.

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Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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