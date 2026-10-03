Kimi Antonelli volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Bahrein
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Sepang, na Malásia
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Bahrein de 2026, neste sábado (3), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Sepang, na Malásia, e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.
A atividade marcou o início do segundo dia da décima sexta etapa da temporada. De volta ao topo, Kimi Antonelli liderou o pelotão com sua Mercedes. Max Verstappen e Isack Hadjar fecharam o pódio da terceira sessão em Sepang.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Kimi Antonelli
Mercedes
1:36.302
2
Max Verstappen
Red Bull
+0.278
3
Isack Hadjar
Red Bull
+0.558
4
George Russell
Mercedes
+0.610
5
Charles Leclerc
Ferrari
+0.714
6
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.739
7
Lando Norris
McLaren
+0.859
8
Oscar Piastri
McLaren
+1.064
9
Franco Colapinto
Alpine
+1.618
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1.782
11
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.902
12
Fernando Alonso
Aston Martin
+1.921
13
Pierre Gasly
Alpine
+1.939
14
Esteban Ocon
Haas
+1.950
15
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.964
16
Nico Hulkenberg
Audi
+2.054
17
Oliver Bearman
Haas
+2.390
18
Carlos Sainz
Williams
+2.414
19
Lance Stroll
Aston Martin
+2.509
20
Alexander Albon
Williams
+2.747
21
Valtteri Bottas
Cadillac
+3.629
22
Sergio Pérez
Cadillac
+3.921
Acompanhe como foi o TL3
FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Último minuto de disputa.
- Verstappen, por sua vez, pula para segundo, à frente de Hadjar.
- Alegria do francês durou pouco, porque Kimi rapidamente voltou a assumir a ponta.
- Bela volta de Isack Hadjar, que toma a ponta de Antonelli.
- Bortoleto chega ao Top 10, mas é ultrapassado por Lindblad.
- Faltam 10 minutos para o fim da sessão, e apenas Norris, Verstappen, Colapinto, Hamilton e Pérez seguem nos boxes.
- Enquanto isso, Bortoleto segue em 15º.
- Sem grandes evoluções na tabela... Pilotos parecem ter dificuldade para melhorar seus tempos.
- Dessa vez foi! Hamilton sobe para 9ª colocação.
- Lewis Hamilton estava em boa volta rápida, mas foi atrapalhado por Arvid Lindblad.
- Mercedes mal chegou e já foi para o topo. Kimi Antonelli é o novo líder, seguido de George Russell.
- Primeira metade chegou ao fim, e esse é o Top 10:
1. NOR
2. PIA
3. LEC
4. GAS
5. ALO
6. OCON
7. BEA
8. BOR
9. ALB
10. HUL
- Sessão é reiniciada, e pilotos terão mais 30 minutos de disputa.
- Paralisação por conta de detritos na pista.
- Bandeira vermelha!
- Seis pilotos ainda não saíram dos boxes: Verstappen e Hadjar, da Red Bull; Russell e Antonelli, da Mercedes; Hamilton, da Ferrari; e Alonso, da Aston Martin.
- Oscar Piastri chega para a disputa em segundo lugar, a 0,3 segundos de Norris.
- Grande volta de Lando Norris, que assume a ponta. O britânico da McLaren registra 1m37s161 de pneus médios.
- Diferente da maioria, Charles Leclerc chega de compostos duros e consegue a melhor volta até agora, virando 1m37s772.
- Audi libera Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, que sobem para 2º e 3º, respectivamente.
- Todos que registraram tempo estão com pneus macios.
- Pierre Gasly marca 1m38s241 e supera o companheiro de equipe, Franco Colapinto.
- Franco Colapinto é o primeiro a marcar tempo rápido com 1m39s417.
- Apenas os três saíram dos boxes nos primeiros três minutos de sessão.
- Segundos depois, Franco Colapinto e Liam Lawson se juntam ao mexicano na disputa.
- O primeiro a ir à pista é Sergio Pérez, da Cadillac.
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP do Bahrein começa em 15 minutos
- Relembre o GP do Azerbaijão:
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
E os horários do GP do Bahrein?
SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 01h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 05h (de Brasília)
➡️ GP do Bahrein na Malásia: como o El Niño afeta o clima no Brasil e na F1
Previsão de chuva em Sepang
Na sexta-feira (2), dia dos dois primeiros treinos livres, os termômetros devem variar entre 23°C e 32°C. A chance de chuva é de 50%, a maior entre os três dias do fim de semana. Os ventos terão média de 5,4 km/h, com rajadas de até 21,6 km/h, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 53,85°C.
O sábado (3), reservado ao terceiro treino livre e à classificação, também deve ser quente e úmido. A temperatura máxima prevista é de 31,5°C, com sensação térmica próxima de 36°C e umidade relativa do ar de até 86%. A possibilidade de chuva cai para 40%, e o asfalto pode alcançar 53,32°C.
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
Tudo sobre
Fórmula 1
GP do Bahrein na Malásia: horários e onde assistir à F1 neste sábado (3)Há 3 horas
Fórmula 1
F1: Ferrari é multada por incidente de Hamilton com BortoletoHá 7 horas
Fórmula 1
Rafa Câmara na Haas: entenda o que falta para o anúncioHá 12 horas
Fórmula 1
Verstappen demonstra otimismo após treino na Malásia: 'Bom começo'Há 15 horas
Fórmula 1
Russell aponta favorito para pole position no GP da MalásiaHá 15 horas
Fórmula 1
Bortoleto explica problema no câmbio durante treino na MalásiaHá 16 horas
Mais LANCE!