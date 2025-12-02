Montoya aponta postura da McLaren na F1: 'Medo de tomar decisões'

Juan Pablo Montoya, ex-piloto de Fórmula 1, acusou a McLaren de demonstrar "medo de tomar decisões" em suas estratégias de corrida, o que, segundo ele, compromete as chances de Lando Norris e Oscar Piastri na disputa pelo campeonato de pilotos. A declaração foi dada durante sua participação como comentarista convidado no programa pós-corrida da F1 TV, logo após o Grande Prêmio do Catar.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

— Acho que eles têm muito medo de tomar decisões. Têm tanto medo de estragar tudo que, muitas vezes, quando você tem medo de tomar decisões [ruins], acaba tomando-as — explicou.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Decisão da McLaren

A estratégia de trocas de pneus foi crucial para o desfecho da corrida. Devido a questões de segurança, a Federação Internacional determinou que todos os pilotos realizassem paradas a cada 25 voltas. A Red Bull Racing e Verstappen optaram por um pit stop antecipado, aproveitando a entrada do safety car na sétima volta, enquanto a McLaren manteve seus pilotos na pista até completarem a 25ª volta.

continua após a publicidade

➡️ Site da F1 queima largada e antecipa título de Lando Norris

O holandês fez sua segunda parada nos boxes na 32ª volta e não precisou retornar mais. Essa tática o colocou na liderança quando Piastri e Norris realizaram seus segundos pit stops entre as voltas 43 e 45.

Montoya detalhou sua análise sobre as decisões da equipe. "Acho que, honestamente, a McLaren pensou: 'Ok, ainda estamos muito próximos. Teremos que fazer uma dupla parada. O Oscar vai se sair bem, mas estamos sacrificando o Lando aqui e ele pode perder cinco ou seis posições porque não vai conseguir... corre o risco de uma liberação perigosa [de volta para a pista] ou vai ter que achar um espaço'", disse o colombiano.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Bortoleto dá palpite sobre campeão da F1 2025

Andrea Stella, chefe da McLaren, reconheceu o erro estratégico da equipe no GP do Catar. "Foi uma decisão. Para ser justo, não esperávamos que todos os outros fizessem seus pit stops. Quando todos fizeram, isso se tornou a coisa certa a fazer. Mas, quando você está na liderança, não sabe o que os outros vão fazer. Poderia ter sido prejudicial para Lando se tivéssemos parado os dois carros juntos, mas o principal motivo foi não esperarmos que todos os outros parassem. Não foi uma decisão correta".

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Piastri abre o jogo após F1 Catar: 'Nenhum erro'

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real