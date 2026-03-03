'Ayrton Senna não era só um campeão fantástico', exalta Hamilton

A conexão entre os pilotos sempre foi celebrada pela idolatria que Lewis Hamilton enxerga em Ayrton Senna. Não apenas na Fórmula 1, a inspiração no brasileiro vem de questões para além das pistas. Em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera", o heptacampeão mundial abriu o jogo sobre a influência do ex-piloto em sua vida pessoal.

Um exemplo para além das corridas

O trabalho feito por Senna na elite do automobilismo é conhecido mundialmente. O que nem todos sabem, no entanto, é que o brasileiro aproveitava a visibilidade alcançada pela Fórmula 1 para abordar temas sociais importantes. Para Hamilton, essas atitudes colocam o tricampeão em grande evidência na categoria.

— O Ayrton não era só um campeão fantástico, mas também uma pessoa maravilhosa. Ele tinha uma visão muito mais ampla que a de outros pilotos. Poucas pessoas hoje falam sobre temas como sustentabilidade, direitos das crianças e racismo — afirmou o piloto da Ferrari, que completou:

— Com a visibilidade que temos, podemos ajudar muito. Todo mundo é livre para fazer o que acha que é certo, mas acho que seria legal ver mais comprometimento. Você pode competir e fazer o bem ao mesmo tempo. Eu senti esse desejo, esse ímpeto, a partir de uma certa idade.

Assim como Ayrton, Hamilton utiliza seu poder de influência para inspirar os torcedores e lutar por causas sociais. Um exemplo disso foi a obra "F1: O Filme". Na longa-metragem, produzida pelo piloto, uma mulher e um ator negro foram colocados em posições de destaque na equipe principal – o que não é tão comum na vida real.

A obra evidencia que, embora os desafios sejam inúmeros, é possível que profissionais pertencentes a grupos minoritários alcancem a Fórmula 1. O próprio heptacampeão mundial relatou que, após a estreia do filme, passou a ser procurado por diversos fãs interessados em saber quais caminhos trilhar para ingressar na principal categoria do automobilismo.

Brad Pitt, Lewis Hamilton e Damson Idris na estreia do filme 'F'1' na Times Square, em Nova York (foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

