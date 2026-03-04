Empresa renova parceria com gigante da Fórmula 1

A Visa anunciou sua renovação com a Red Bull Racing, na Fórmula 1. O novo contrato tem uma validade plurianual, além de expandir sua marca para a "irmã" da escuderia na modalidade, a Visa Cash App Racing Bulls, antiga Alpha Tauri.

A parceria comercial entre as empresas teve início em 2024, com o novo acordo, a Visa expandiu seus benefícios para ambas as equipes, como hospitalidade, direitos de marca e mais. A F1 Academy também será impactada positivamente pela renovação, por meio da Red Bull Racing Academy Programme.

Veja o que disse disse Frank Cooper III, diretor de marketing da Visa:

- Esta renovação reflete o extraordinário momentum que construímos com as equipes da Red Bull na Fórmula 1 – a Visa Cash App Racing Bulls e a Oracle Red Bull Racing – bem como a aspiração mútua de expandir os limites do que é possível na interseção entre esporte, cultura e comércio - afirmou.

- Ambas as equipes da Red Bull na Fórmula 1 nos oferecem uma plataforma global dinâmica para nos conectarmos com fãs, clientes e portadores de cartão de forma impactante e autêntica, e este próximo capítulo amplia a forma como marcamos presença no esporte - finalizou o diretor.

Paul Gandolfi, diretor comercial da Oracle Red Bull Racing, também comentou um pouco sobre a extensão da parceria e sobre a relação entre as partes:

- Em muito pouco tempo, a Oracle Red Bull Racing e a Visa construíram uma parceria baseada em esforço colaborativo e sucesso mútuo. Com a Red Bull, estamos no epicentro do esporte, entretenimento e estilo de vida, o que nos deixa em posição estratégica para trazer para o esporte líderes de indústria mundialmente reconhecidos, como a Visa, num momento em que iniciamos uma nova era da Fórmula 1 - confirmou.