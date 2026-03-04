menu hamburguer
Lance! Biz

Empresa renova parceria com gigante da Fórmula 1

Acordo agora se expande para a Racing Bulls, 'irmã' da Red Bull

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Giro Ramos d' Oliveira,
Dia 04/03/2026
17:02
Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen races during the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
imagem cameraMax Verstappen correndo pela Red Bull Racing (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
A Visa anunciou sua renovação com a Red Bull Racing, na Fórmula 1. O novo contrato tem uma validade plurianual, além de expandir sua marca para a "irmã" da escuderia na modalidade, a Visa Cash App Racing Bulls, antiga Alpha Tauri.

➡️ Verstappen se mostra animado para estreia na F1 2026, mas ressalta desafio

A parceria comercial entre as empresas teve início em 2024, com o novo acordo, a Visa expandiu seus benefícios para ambas as equipes, como hospitalidade, direitos de marca e mais. A F1 Academy também será impactada positivamente pela renovação, por meio da Red Bull Racing Academy Programme.

Veja o que disse disse Frank Cooper III, diretor de marketing da Visa:

- Esta renovação reflete o extraordinário momentum que construímos com as equipes da Red Bull na Fórmula 1 – a Visa Cash App Racing Bulls e a Oracle Red Bull Racing – bem como a aspiração mútua de expandir os limites do que é possível na interseção entre esporte, cultura e comércio - afirmou.

- Ambas as equipes da Red Bull na Fórmula 1 nos oferecem uma plataforma global dinâmica para nos conectarmos com fãs, clientes e portadores de cartão de forma impactante e autêntica, e este próximo capítulo amplia a forma como marcamos presença no esporte - finalizou o diretor.

Carro da Oracle Red Bull Racing em ação (Foto: Reprodução/RedBullRacing)
Carro da Oracle Red Bull Racing em ação (Foto: Reprodução/RedBullRacing)

Paul Gandolfi, diretor comercial da Oracle Red Bull Racing, também comentou um pouco sobre a extensão da parceria e sobre a relação entre as partes:

- Em muito pouco tempo, a Oracle Red Bull Racing e a Visa construíram uma parceria baseada em esforço colaborativo e sucesso mútuo. Com a Red Bull, estamos no epicentro do esporte, entretenimento e estilo de vida, o que nos deixa em posição estratégica para trazer para o esporte líderes de indústria mundialmente reconhecidos, como a Visa, num momento em que iniciamos uma nova era da Fórmula 1 - confirmou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

