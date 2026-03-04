Verstappen se mostra animado para estreia na F1 2026, mas ressalta desafio
Red Bull optou por construir um motor do zero pela primeira vez na história
- Matéria
- Mais Notícias
O retorno da Fórmula 1 está finalmente próximo, e a temporada 2026 marca um ano de mudanças na elite do automobilismo mundial, por conta do novo regulamento da FIA. Nesse cenário, o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, se mostra animado com o desempenho do RB22 na pré-temporada, mas receoso quanto ao verdadeiro potencial do carro.
Relacionadas
➡️ FIA suspende toque de recolher no GP da Austrália de F1; entenda
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Durante os testes da F1 no Circuito de Sakhir, Verstappen foi o quinto mais rápido, enquanto a Red Bull terminou como a quarta equipe em desempenho, completando 329 voltas ao longo dos seis dias de atividades. A missão da escuderia neste ano é ainda maior, já que, em meio ao novo regulamento, ainda desenvolveu um motor do zero pela primeira vez.
Com todos esses fatores em vista, o holandês se pauta na emoção de estar de volta à pista como motivador para experimentar o funcionamento do RB22 nas corridas. A estreia é neste fim de semana - 6 a 8 de março -, no GP da Austrália, local onde o tetracampeão deu seus primeiros passos na Fórmula 1.
— Agora é o verdadeiro desafio. Olhando para Melbourne, não sei como tudo vai se desenrolar, mas temos aprendido muito e trabalhado para otimizar o carro da melhor maneira possível. Obviamente, esta pista traz muitas ótimas lembranças para mim, especialmente por ter pilotado aqui na minha primeira corrida de F1. Mas este ano será um desafio particularmente empolgante e estou ansioso para ver como será.
— Parece que a preparação até aqui foi longa e é emocionante finalmente voltar a correr. No Bahrein, ver o carro com nossa própria unidade de potência completando tantas voltas foi impressionante; havia muitos rostos orgulhosos ao ver o carro na pista pela primeira vez e a equipe fez um ótimo trabalho — completou o tetracampeão.
+Aposte na vitória do seu piloto favorito na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Confira o calendário completo da F1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias