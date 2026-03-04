Verstappen se mostra animado para estreia na F1 2026, mas ressalta desafio

O retorno da Fórmula 1 está finalmente próximo, e a temporada 2026 marca um ano de mudanças na elite do automobilismo mundial, por conta do novo regulamento da FIA. Nesse cenário, o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, se mostra animado com o desempenho do RB22 na pré-temporada, mas receoso quanto ao verdadeiro potencial do carro.

Durante os testes da F1 no Circuito de Sakhir, Verstappen foi o quinto mais rápido, enquanto a Red Bull terminou como a quarta equipe em desempenho, completando 329 voltas ao longo dos seis dias de atividades. A missão da escuderia neste ano é ainda maior, já que, em meio ao novo regulamento, ainda desenvolveu um motor do zero pela primeira vez.

Com todos esses fatores em vista, o holandês se pauta na emoção de estar de volta à pista como motivador para experimentar o funcionamento do RB22 nas corridas. A estreia é neste fim de semana - 6 a 8 de março -, no GP da Austrália, local onde o tetracampeão deu seus primeiros passos na Fórmula 1.

— Agora é o verdadeiro desafio. Olhando para Melbourne, não sei como tudo vai se desenrolar, mas temos aprendido muito e trabalhado para otimizar o carro da melhor maneira possível. Obviamente, esta pista traz muitas ótimas lembranças para mim, especialmente por ter pilotado aqui na minha primeira corrida de F1. Mas este ano será um desafio particularmente empolgante e estou ansioso para ver como será.

— Parece que a preparação até aqui foi longa e é emocionante finalmente voltar a correr. No Bahrein, ver o carro com nossa própria unidade de potência completando tantas voltas foi impressionante; havia muitos rostos orgulhosos ao ver o carro na pista pela primeira vez e a equipe fez um ótimo trabalho — completou o tetracampeão.

Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

