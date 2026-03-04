menu hamburguer
Verstappen se mostra animado para estreia na F1 2026, mas ressalta desafio

Red Bull optou por construir um motor do zero pela primeira vez na história

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 04/03/2026
16:01
Max Verstappen, caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
imagem cameraMax Verstappen caminha pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da F1 no Circuito Internacional do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
O retorno da Fórmula 1 está finalmente próximo, e a temporada 2026 marca um ano de mudanças na elite do automobilismo mundial, por conta do novo regulamento da FIA. Nesse cenário, o tetracampeão Max Verstappen, da Red Bull, se mostra animado com o desempenho do RB22 na pré-temporada, mas receoso quanto ao verdadeiro potencial do carro.

Durante os testes da F1 no Circuito de Sakhir, Verstappen foi o quinto mais rápido, enquanto a Red Bull terminou como a quarta equipe em desempenho, completando 329 voltas ao longo dos seis dias de atividades. A missão da escuderia neste ano é ainda maior, já que, em meio ao novo regulamento, ainda desenvolveu um motor do zero pela primeira vez.

Com todos esses fatores em vista, o holandês se pauta na emoção de estar de volta à pista como motivador para experimentar o funcionamento do RB22 nas corridas. A estreia é neste fim de semana - 6 a 8 de março -, no GP da Austrália, local onde o tetracampeão deu seus primeiros passos na Fórmula 1.

— Agora é o verdadeiro desafio. Olhando para Melbourne, não sei como tudo vai se desenrolar, mas temos aprendido muito e trabalhado para otimizar o carro da melhor maneira possível. Obviamente, esta pista traz muitas ótimas lembranças para mim, especialmente por ter pilotado aqui na minha primeira corrida de F1. Mas este ano será um desafio particularmente empolgante e estou ansioso para ver como será.

— Parece que a preparação até aqui foi longa e é emocionante finalmente voltar a correr. No Bahrein, ver o carro com nossa própria unidade de potência completando tantas voltas foi impressionante; havia muitos rostos orgulhosos ao ver o carro na pista pela primeira vez e a equipe fez um ótimo trabalho — completou o tetracampeão.

Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi da F1 2025 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Max Verstappen na classificação do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Confira o calendário completo da F1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

