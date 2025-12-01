menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Site da F1 queima largada e antecipa título de Lando Norris

Categoria cometeu erro em estatísticas oficiais

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 01/12/2025
16:45
Lando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
imagem cameraLando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O site a Fórmula 1 (F1) cometeu um erro no último domingo (30). Após o Grande Prêmio do Catar, a categoria colocou Lando Norris com um título de campeão do mundo. Ele é o postulante com mais chances de levantar o troféu no próximo domingo, em Abu Dhabi, etapa decisiva da F1. A disputa, porém, ainda está em aberto.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Red Bull se retrata após acusar Antonelli de favorecer Norris na F1

Nas estatísticas oficiais do site da categoria, o britânico apareceu com um título mundial. O erro já foi corrigido, mas o print é eterno. A web registrou a estatística, que também foi salva em sites que salvam versões da web.

F1 entrega título a Lando Norris antes da hora (Foto: Reprodução)
F1 entrega título a Lando Norris antes da hora (Foto: Reprodução)

Lando Norris poderia ter conquistado o título da F1 caso vencesse o GP do Catar de F1. Entretanto, Max Verstappen o superou. Para ganhar no domingo, Lando Norris só precisa conquistar o pódio. Ele é único que pode ser campeão dependendo apenas do próprio desempenho.

continua após a publicidade
  1. 1º Lando Norris - McLaren - 408 pontos
  2. 2º Max Verstappen - Red Bull Racing - 396 pontos
  3. 3º Oscar Piastri - McLaren - 392 pontos
  4. 4º George Russell - Mercedes - 309 pontos
  5. 5º Charles Leclerc - Ferrari - 230 pontos
  6. 6º Lewis Hamilton - Ferrari - 152 pontos
  7. 7º Kimi Antonelli - Mercedes - 150 pontos
  8. 8º Alexander Albon - Williams - 73 pontos
  9. 9º Carlos Sainz - Williams - 64 pontos
  10. 10º Isack Hadjar - Racing Bulls - 51 pontos
  11. 11º Nico Hulkenberg - Sauber - 49 pontos
  12. 12º Fernando Alonso - Aston Martin - 48 pontos
  13. 13º Oliver Bearman - Haas - 41 pontos
  14. 14º Liam Lawson - Racing Bulls - 38 pontos
  15. 15º Yuki Tsunoda - Red Bull Racing - 33 pontos
  16. 16º Esteban Ocon - Haas - 32 pontos
  17. 17º Lance Stroll - Aston Martin - 32 pontos
  18. 18º Pierre Gasly - Alpine - 22 pontos
  19. 19º Gabriel Bortoleto - Sauber - 19 pontos
  20. 20º Franco Colapinto - Alpine - 0 pontos
  21. 21º Jack Doohan - Alpine - 0 pontos

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias