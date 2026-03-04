FIA suspende toque de recolher no GP da Austrália de F1; entenda
Cerca de mil funcionários tiveram suas viagens alteradas devido à guerra no Oriente Médio
A guerra no Oriente Médio segue tendo impactos no mundo esportivo. Tendo o conflito como razão, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) suspendeu o toque de recolher no GP da Austrália, que acontece entre os dias 6 e 8 de março, para que todas as equipes possam ter o mesmo tempo de preparação.
Cerca de mil funcionários tiveram suas viagens alteradas e metade deles foi para Melbourne, cidade onde se localiza o Circuito de Albert Park, em voos particulares. A mudança de logística se deu por conta da escalada dos ataques dos Estados Unidos e do Israel, que fechou o espaço aéreo de países da região do Oriente Médio - eixo de conexão na rota para a Austrália.
Nesse cenário, a solução encontrada pela FIA foi suspender o habitual toque de recolher durante o período prévio ao GP da Austrália. Com isso, os mecânicos e a equipe envolvida na preparação dos carros poderão continuar no paddock sem tempo limite. O comunicado oficial foi lançado pela entidade nesta quarta-feira (4); confira:
"Nós desejamos informar a você que, após consulta com os comissários da reunião, devido a força maior e especificamente contínuas viagens e interrupções no transporte experimentadas na preparação do GP da Austrália, as disposições do Artigo B9.5.1a ou seja, "Período Restrito 1" e Artigo B9.5.1b ou seja, "Período Restrito 2" não se aplicam nesta competição."
Os períodos mencionados se referem aos seguintes horários:
- "Período Restrito Um": Começa 42 horas antes do início do primeiro treino livre e vai até 29 horas antes da sessão;
- "Período Restrito Dois": Começa 18 horas antes do início do primeiro treino livre e vai até quatro horas antes da sessão.
Logística foi afetada antes da estreia da F1
Com a intensificação dos ataques nos últimos dias, a Fórmula 1 precisou agir rápido para garantir a segurança de pilotos e funcionários antes do GP da Austrália, entre os dias 6 e 8 de março.
O teste de pneus previsto para a última sexta-feira (28) foi cancelado após um míssil iraniano atingir uma base da Marinha dos EUA a apenas 30 quilômetros do Circuito de Sakhir, no Bahrein. O ataque provocou o fechamento dos aeroportos de Doha (Catar) e Dubai (Emirados Árabes) — os dois principais eixos de conexão para quem viaja rumo à Austrália.
