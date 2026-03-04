Na véspera da estreia da F1, Bortoleto e Verstappen se arriscam em outro esporte

O padel está virando cada vez mais um esporte comum entre os pilotos da elite do automobilismo mundial. E, nesta quarta-feira (4), véspera do início do GP da Austrália, não foi diferente. Gabriel Bortoleto, Max Verstappen e Oliver Bearman se juntaram para praticar a modalidade. Além deles, Luke Browing, da Fórmula 2, também participou do encontro.

Demonstrando leveza no dia anterior ao início oficial da temporada 2026 da F1, Verstappen compartilhou o momento com seus amigos de grid nas redes sociais.

Tradução: "Gostei muito dessa"

O padel, febre entre os pilotos da F1, é um esporte disputado em duplas. Parecido com o tênis, o jogo acontece com raquetes e uma bola. As paredes, nos fundos e laterais, fazem parte do jogo e a bola pode bater nelas sem interromper a partida.

Parceiros na modalidade de quadra, Bortoleto, Verstappen e Bearman voltam aos volantes neste fim de semana - 5 a 8 de março -, na estreia da temporada 2026 da Fórmula 1, no GP da Austrália. O Grande Prêmio tem início com o primeiro treino livre, às 22h30 (de Brasília) desta quinta-feira (5).

Pilotos jogam padel na véspera do início do GP da Austrália de F1 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Bortoleto projeta temporada de 'recomeço' na F1

Gabriel Bortoleto chega para sua segunda temporada na Fórmula 1 mais confiante e experiente em relação às pistas, mas igualmente "calouro", assim como o restante do grid, devido aos carros do novo regulamento. O brasileiro vê os adversários em igualdade, já que todos precisarão se adaptar às mudanças técnicas de 2026.

— Vai ser interessante encarar todos os circuitos outra vez, agora com um entendimento melhor deles. Ao mesmo tempo, os carros novos trazem um recomeço para todos os pilotos, independentemente da experiência, e isso pode ser uma boa oportunidade — disse Bortoleto

O brasileiro de 21 anos estreia pela Audi, que substitui a Sauber, e segue com Nico Hülkenberg como companheiro de equipe. Segundo ele, os planos da nova escuderia seguem conforme o planejado.