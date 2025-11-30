menu hamburguer
Veja grid de largada do GP do Catar de F1, etapa que pode ser decisiva

Etapa é a penúltima da F1

30/11/2025
Verstappen e Norris disputam posição na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
Verstappen e Norris disputam posição na sprint do GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud Hams / AFP)
A Fórmula 1 (F1) realiza a sua penúltima corrida no Grande Prêmio do Catar. A etapa pode definir o título da categoria se Lando Norris for o vencedor. Após a corrida sprint no último sábado (29), Piastri desempatou com Verstappen e é o principal oponente de Norris para a decisão. A corrida começa às 13h (de Brasília). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Grid de largada do GP do Catar de F1

Pos. de largadaPilotoPaísEquipe

Oscar Piastri

Austrália

McLaren

Lando Norris

Reino Unido

McLaren

Max Verstappen

Países Baixos

Red Bull Racing

George Russell

Reino Unido

Mercedes

Kimi Antonelli

Itália

Mercedes

Isack Hadjar

França

Racing Bulls

Carlos Sainz

Espanha

Williams

Fernando Alonso

Espanha

Aston Martin

Pierre Gasly

França

Alpine

10º

Charles Leclerc

Mônaco

Ferrari

11º

Nico Hulkenberg

Alemanha

Sauber

12º

Liam Lawson

Nova Zelândia

Racing Bulls

13º

Oliver Bearman

Reino Unido

Haas

14º

Gabriel Bortoleto

Brasil

Sauber

15º

Alexander Albon

Tailândia

Williams

16º

Yuki Tsunoda

Japão

Red Bull Racing

17º

Esteban Ocon

França

Haas

18º

Lewis Hamilton

Reino Unido

Ferrari

19º

Lance Stroll

Canadá

Aston Martin

20º

Franco Colapinto

Argentina

Alpine

Oscar Piastri mais uma vez foi o pole position da corrida do Grande Prêmio do Catar de F1, superando Lando Norris, principal postulante ao título. Na sua última volta da classificação, ele conseguiu marcar mais que o companheiro de equipe, fazendo 1:18.387 e tirando a pole do rival. Max Verstappen ficou com a terceira posição, ou seja, todos os postulantes ao título estão entre os três primeiros.

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto conquistou a 14ª posição após chegar ao Q2, segunda parte da sessão classificatória. Ele larga atrás do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que foi 11º. Mais uma vez, Lewis Hamilton ficou fora do Q1 e sai da 18ª posição.

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

