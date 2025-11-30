Veja grid de largada do GP do Catar de F1, etapa que pode ser decisiva
Etapa é a penúltima da F1
A Fórmula 1 (F1) realiza a sua penúltima corrida no Grande Prêmio do Catar. A etapa pode definir o título da categoria se Lando Norris for o vencedor. Após a corrida sprint no último sábado (29), Piastri desempatou com Verstappen e é o principal oponente de Norris para a decisão. A corrida começa às 13h (de Brasília). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Grid de largada do GP do Catar de F1
|Pos. de largada
|Piloto
|País
|Equipe
1º
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
2º
Lando Norris
Reino Unido
McLaren
3º
Max Verstappen
Países Baixos
Red Bull Racing
4º
George Russell
Reino Unido
Mercedes
5º
Kimi Antonelli
Itália
Mercedes
6º
Isack Hadjar
França
Racing Bulls
7º
Carlos Sainz
Espanha
Williams
8º
Fernando Alonso
Espanha
Aston Martin
9º
Pierre Gasly
França
Alpine
10º
Charles Leclerc
Mônaco
Ferrari
11º
Nico Hulkenberg
Alemanha
Sauber
12º
Liam Lawson
Nova Zelândia
Racing Bulls
13º
Oliver Bearman
Reino Unido
Haas
14º
Gabriel Bortoleto
Brasil
Sauber
15º
Alexander Albon
Tailândia
Williams
16º
Yuki Tsunoda
Japão
Red Bull Racing
17º
Esteban Ocon
França
Haas
18º
Lewis Hamilton
Reino Unido
Ferrari
19º
Lance Stroll
Canadá
Aston Martin
20º
Franco Colapinto
Argentina
Alpine
Oscar Piastri mais uma vez foi o pole position da corrida do Grande Prêmio do Catar de F1, superando Lando Norris, principal postulante ao título. Na sua última volta da classificação, ele conseguiu marcar mais que o companheiro de equipe, fazendo 1:18.387 e tirando a pole do rival. Max Verstappen ficou com a terceira posição, ou seja, todos os postulantes ao título estão entre os três primeiros.
Gabriel Bortoleto conquistou a 14ª posição após chegar ao Q2, segunda parte da sessão classificatória. Ele larga atrás do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que foi 11º. Mais uma vez, Lewis Hamilton ficou fora do Q1 e sai da 18ª posição.
GP do Catar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
