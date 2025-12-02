Piastri abre o jogo após F1 Catar: 'Nenhum erro'

Oscar Piastri, piloto da McLaren, viu suas chances de título na Fórmula 1 diminuírem após perder a vitória no Grande Prêmio do Catar, realizado no último domingo (1) no circuito de Lusail. O australiano foi superado por Max Verstappen, o que o fez cair para a terceira posição no campeonato mundial.

— Não falei com ninguém, mas me sinto um lixo, como se pode imaginar. Não sei o que dizer. Não acertamos na estratégia. O ritmo foi muito forte, não cometi nenhum erro. É uma pena. Deixei nas mãos da equipe a decisão de qual seria a melhor estratégia, eles tinham mais informações do que eu — lamentou o piloto.

Com o resultado, Piastri agora está 16 pontos atrás do companheiro de equipe Lando Norris, o atual líder, o que reduz significativamente suas possibilidades de conquistar o título. Verstappen, por sua vez, está a apenas 12 pontos de Norris, acirrando a disputa.

Apesar da frustração, o foco se volta para a etapa final. "Vou tentar fazer o mesmo que fiz neste fim de semana. Fui mais do que bom o suficiente para dominar neste fim de semana e, se conseguir fazer o mesmo em Abu Dhabi, ficarei muito feliz", finalizou o australiano.

Cenário de Oscar

A decisão do título ficou para o GP de Abu Dhabi, a etapa final do campeonato, onde ainda há 25 pontos em jogo. A diferença entre os três primeiros colocados é menor que esse valor, mantendo a disputa matematicamente aberta.

Para sagrar-se campeão, Piastri precisa vencer em Abu Dhabi e contar com Norris terminando abaixo da sexta posição e Verstappen, além do quarto lugar. Se o australiano for o segundo, necessitará que Norris não pontue (ou fique em décimo), e Verstappen conclua a prova após a quarta colocação. Caso termine em terceiro lugar, Piastri não terá mais chances matemáticas.

Oscar Piastri no qualifying do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Estratégia equivocada

A estratégia de trocas de pneus foi crucial para o desfecho da corrida. Devido a questões de segurança, a Federação Internacional determinou que todos os pilotos realizassem paradas a cada 25 voltas. A Red Bull Racing e Verstappen optaram por um pit stop antecipado, aproveitando a entrada do safety car na sétima volta, enquanto a McLaren manteve seus pilotos na pista até completarem a 25ª volta.

O holandês fez sua segunda parada nos boxes na 32ª volta e não precisou retornar mais. Essa tática o colocou na liderança quando Piastri e Norris realizaram seus segundos pit stops entre as voltas 43 e 45.

Andrea Stella, chefe da McLaren, reconheceu o erro estratégico da equipe no GP do Catar. "Foi uma decisão. Para ser justo, não esperávamos que todos os outros fizessem seus pit stops. Quando todos fizeram, isso se tornou a coisa certa a fazer. Mas, quando você está na liderança, não sabe o que os outros vão fazer. Poderia ter sido prejudicial para Lando se tivéssemos parado os dois carros juntos, mas o principal motivo foi não esperarmos que todos os outros parassem. Não foi uma decisão correta".

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real