Piastri tira pole de Norris no Catar; Bortoleto é 14º na F1

Piloto dificulta caminho de Norris ao título

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 29/11/2025
18:19
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
Oscar Piastri mais uma vez é o pole position da corrida do Grande Prêmio do Catar de F1, superando Lando Norris, principal postulante ao título. Na sua última volta da classificação, ele conseguiu marcar mais que o companheiro de equipe, fazendo 1:18.387 e tirando a pole do rival. Max Verstappen ficou com a terceira posição, ou seja, todos os postulantes ao título estão entre os três primeiros.

Gabriel Bortoleto conquistou a 14ª posição após chegar ao Q2, segunda parte da sessão classificatória. Ele larga atrás do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que foi 11º. Mais uma vez, Lewis Hamilton ficou fora do Q1 e sai da 18ª posição.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Se a corrida terminar com essas posições, a decisão do título será adiada para Abu Dhabi. ➡️ VEJA OS CENÁRIOS.

Como foi a classificação para o GP do Catar de F1?

Q1

O começo da classificação teve múltiplas lideranças. Os postulantes ao título foram praticamente os últimos a sair. Deles, o mais rápido foi Norris, que terminou o Q1 na 2º colocação. Piastri foi 3º e Verstappen, o 4º. Gabriel Bortoleto ficou na zona de eliminação, mas na última volta melhorou e ficou na 15º posição, indo ao Q2.

Mais uma vez, Lewis Hamilton não foi ao Q2. Ele marcou tempo de 1:20.907, ficando somente com a 18ª posição.

ELIMINADOS: Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll e Colapinto

Lewis Hamilton na classificação sprint do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton na classificação sprint do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Q2

Os pilotos demoraram a marcar as primeiras voltas. Só começaram quando faltavam 11 minutos para o fim. Os postulantes ao título dominaram o top-3: 1º Piastri, 2º Norris e 3º Verstappen.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou boa parte na zona de eliminação, tentou melhorar a sua volta no final, mas não conseguiu. Bortoleto larga em 14º.

ELIMINADOS: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto e Albon

Q3

O Q3 foi paralisado por conta de uma fita na pista. Lando Norris tinha um bom tempo, mas Piastri o passou na última volta. Max Verstappen foi o terceiro, formando um top-3 só com postulantes ao título.

Resultados - classificação - GP do Catar de F1

Pos.PilotoEquipeQ1Q2Q3

Oscar Piastri

McLaren

1:20.234

1:19.650

1:19.387

Lando Norris

McLaren

1:20.157

1:19.861

1:19.495

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:20.472

1:19.985

1:19.651

George Russell

Mercedes

1:20.074

1:20.186

1:19.662

Kimi Antonelli

Mercedes

1:20.576

1:20.084

1:19.846

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:20.603

1:20.350

1:20.114

Carlos Sainz

Williams

1:20.520

1:20.251

1:20.287

Fernando Alonso

Aston Martin

1:20.598

1:20.219

1:20.418

Pierre Gasly

Alpine

1:20.681

1:20.324

1:20.477

10º

Charles Leclerc

Ferrari

1:20.564

1:20.343

1:20.561

11º

Nico Hulkenberg

Sauber

1:20.630

1:20.353

-

12º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:20.539

1:20.433

-

13º

Oliver Bearman

Haas

1:20.548

1:20.438

-

14º

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:20.653

1:20.534

-

15º

Alexander Albon

Williams

1:20.629

1:20.629

-

16º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:20.761

-

-

17º

Esteban Ocon

Haas

1:20.864

-

-

18º

Lewis Hamilton

Ferrari

1:20.907

-

-

19º

Lance Stroll

Aston Martin

1:21.058

-

-

20º

Franco Colapinto

Alpine

1:21.137

-

-

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

