Piastri tira pole de Norris no Catar; Bortoleto é 14º na F1

Oscar Piastri mais uma vez é o pole position da corrida do Grande Prêmio do Catar de F1, superando Lando Norris, principal postulante ao título. Na sua última volta da classificação, ele conseguiu marcar mais que o companheiro de equipe, fazendo 1:18.387 e tirando a pole do rival. Max Verstappen ficou com a terceira posição, ou seja, todos os postulantes ao título estão entre os três primeiros.

➡️ Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja novos cenários

Gabriel Bortoleto conquistou a 14ª posição após chegar ao Q2, segunda parte da sessão classificatória. Ele larga atrás do companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que foi 11º. Mais uma vez, Lewis Hamilton ficou fora do Q1 e sai da 18ª posição.

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Se a corrida terminar com essas posições, a decisão do título será adiada para Abu Dhabi. ➡️ VEJA OS CENÁRIOS.

Como foi a classificação para o GP do Catar de F1?

Q1

O começo da classificação teve múltiplas lideranças. Os postulantes ao título foram praticamente os últimos a sair. Deles, o mais rápido foi Norris, que terminou o Q1 na 2º colocação. Piastri foi 3º e Verstappen, o 4º. Gabriel Bortoleto ficou na zona de eliminação, mas na última volta melhorou e ficou na 15º posição, indo ao Q2.

Mais uma vez, Lewis Hamilton não foi ao Q2. Ele marcou tempo de 1:20.907, ficando somente com a 18ª posição.

ELIMINADOS: Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll e Colapinto

Lewis Hamilton na classificação sprint do GP do Catar (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Q2

Os pilotos demoraram a marcar as primeiras voltas. Só começaram quando faltavam 11 minutos para o fim. Os postulantes ao título dominaram o top-3: 1º Piastri, 2º Norris e 3º Verstappen.

O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou boa parte na zona de eliminação, tentou melhorar a sua volta no final, mas não conseguiu. Bortoleto larga em 14º.

ELIMINADOS: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto e Albon

Q3

O Q3 foi paralisado por conta de uma fita na pista. Lando Norris tinha um bom tempo, mas Piastri o passou na última volta. Max Verstappen foi o terceiro, formando um top-3 só com postulantes ao título.

Resultados - classificação - GP do Catar de F1 Pos. Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 1º Oscar Piastri McLaren 1:20.234 1:19.650 1:19.387 2º Lando Norris McLaren 1:20.157 1:19.861 1:19.495 3º Max Verstappen Red Bull Racing 1:20.472 1:19.985 1:19.651 4º George Russell Mercedes 1:20.074 1:20.186 1:19.662 5º Kimi Antonelli Mercedes 1:20.576 1:20.084 1:19.846 6º Isack Hadjar Racing Bulls 1:20.603 1:20.350 1:20.114 7º Carlos Sainz Williams 1:20.520 1:20.251 1:20.287 8º Fernando Alonso Aston Martin 1:20.598 1:20.219 1:20.418 9º Pierre Gasly Alpine 1:20.681 1:20.324 1:20.477 10º Charles Leclerc Ferrari 1:20.564 1:20.343 1:20.561 11º Nico Hulkenberg Sauber 1:20.630 1:20.353 - 12º Liam Lawson Racing Bulls 1:20.539 1:20.433 - 13º Oliver Bearman Haas 1:20.548 1:20.438 - 14º Gabriel Bortoleto Sauber 1:20.653 1:20.534 - 15º Alexander Albon Williams 1:20.629 1:20.629 - 16º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:20.761 - - 17º Esteban Ocon Haas 1:20.864 - - 18º Lewis Hamilton Ferrari 1:20.907 - - 19º Lance Stroll Aston Martin 1:21.058 - - 20º Franco Colapinto Alpine 1:21.137 - -

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real