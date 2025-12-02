Gabriel Bortoleto dá palpite sobre campeão da F1 2025

A decisão do grande campeão da temporada 2025 da Fórmula 1 ficou para a última etapa, que será disputada em Abu Dhabi, no Circuito de Yas Marina. A corrida acontece no próximo domingo (7) e definirá Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri como o vencedor do Mundial de Pilotos. Em entrevista ao UOL Esporte, Gabriel Bortoleto, que terminou o GP do Catar na 13ª posição, revelou em quem está depositando suas apostas.

— Difícil, o Max (Verstappen) está surpreendendo muito em cada corrida que ele faz. Acho que vou de Max — revelou o brasileiro.

Bortoleto e Verstappen construíram uma relação de amizade próxima ao longo do tempo dos dois no automobilismo. Antes mesmo do brasileiro subir à Fórmula 1, o tetracampeão alertou a Red Bull Racing, sua equipe, a ficar de olho no paulistano.

A disputa pelo título da F1 2025

Norris poderia ter garantido o título na etapa anterior, no Catar, mas foi apenas o 4º colocado e viu Verstappen (1º) e Piastri (2º), seu companheiro de McLaren, terminarem a corrida na sua frente. Agora, apenas 16 pontos separam o primeiro do último candidato a garantir o troféu da temporada, dando contornos dramáticos à reta final do campeonato.

Atualmente, o campeonato está assim: Norris 408 pontos; Verstappen 396; Piastri 392. Como há 25 pontos em jogo no GP de Abu Dhabi, Norris é o único que depende de si mesmo para levantar o troféu. Terminar a corrida no pódio, independente da posição dos concorrentes, garante ao britânico o título de 2025 da Fórmula 1, que seria o primeiro de sua carreira.

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

GP de Abu Dhabi de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h00 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real