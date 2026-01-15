menu hamburguer
Fórmula 1

McLaren confirma campeão da F2 como piloto reserva para temporada

O italiano Leonardo Fornaroli será reserva ao lado de Pato O'Ward, sa Indy

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 15/01/2026
13:01
Leonardo Fornaroli será piloto reserva da McLaren em 2026
Leonardo Fornaroli será piloto reserva da McLaren em 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)
A McLaren anunciou, nesta quinta-feira (15), seus pilotos reservas para a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). Atual campeão da F2, o italiano Leonardo Fornaroli cumprirá o papel ao lado de Pato O'Ward, estrela da Indy. A dupla será o apoio dos pilotos regulares Lando Norris e Oscar Piastri.

Fornaroli passou a integrar a McLaren no final de 2025, após o título da Fórmula 2, como parte do programa de desenvolvimento de pilotos. Como reserva, assumirá funções de piloto de testes e, de acordo com a escuderia, passará por um programa de simulações para auxiliar em seu desenvolvimento.

— Estou muito animado por assumir uma função ampliada na equipe da McLaren como piloto reserva, como parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. É um próximo passo emocionante na minha jornada, e estou ansioso para contribuir com uma equipe tão bem-sucedida e vencedora do campeonato nesta temporada - disse o italiano.

O'Ward é piloto reserva da McLaren desde 2024 e seguirá na função nesta temporada, conciliando os compromissos com a agenda da IndyCar Series.

— Aprendi muito com os testes e a pilotagem de carros de F1 nos últimos anos, então estou ansioso por esse crescimento e desenvolvimento contínuos - declarou.

Pato O'Ward em sessão da Indy 500 de 2025 (Foto: Matt Fraver/Penske Entertainment)
Pato O'Ward em sessão da Indy 500 de 2025 (Foto: Matt Fraver/Penske Entertainment)

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

DataEtapaLocalAutódromo

6 a 8 de março

GP da Austrália

Melbourne, Austrália

Albert Park

13 a 15 de março

GP da China (com sprint)

Xangai, China

Circuito Internacional de Xangai

27 a 29 de março

GP do Japão

Suzuka, Japão

Suzuka International Racing Course

10 a 12 de abril

GP do Bahrein

Sakhir, Bahrein

Circuito Internacional do Bahrein

17 a 19 de abril

GP da Arábia Saudita

Jeddah, Arábia Saudita

Circuito Corniche de Jeddah

1 a 3 de maio

GP de Miami (com sprint)

Miami, EUA

Autódromo Internacional de Miami

22 a 24 de maio

GP do Canadá (com sprint)

Montreal, Canadá

Circuito Gilles Villeneuve

5 a 7 de junho

GP de Mônaco

Monte Carlo, Mônaco

Circuito de Mônaco

12 a 14 de junho

GP de Barcelona-Catalunha

Barcelona, Espanha

Circuito de Barcelona-Catalunha

26 a 28 de junho

GP da Áustria

Spielberg, Áustria

Red Bull Ring

3 a 5 de julho

GP da Grã-Bretanha (com sprint)

Silverstone, Reino Unido

Circuito de Silverstone

17 a 19 de julho

GP da Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica

Circuito de Spa-Francorchamps

24 a 26 de julho

GP da Hungria

Budapeste, Hungria

Hungaroring

21 a 23 de agosto

GP da Holanda (com sprint)

Zandvoort, Holanda

Circuito de Zandvoort

4 a 6 de setembro

GP da Itália

Monza, Itália

Autódromo Nacional de Monza

11 a 13 de setembro

GP da Espanha

Madrid, Espanha

Circuito de Madrid (IFEMA)

24 a 26 de setembro

GP do Azerbaijão

Baku, Azerbaijão

Circuito Urbano de Baku

9 a 11 de outubro

GP de Singapura (com sprint)

Singapura

Circuito Urbano de Marina Bay

23 a 25 de outubro

GP dos Estados Unidos

Austin, EUA

Circuito das Américas

30 de out a 1 de nov

GP da Cidade do México

Cidade do México, México

Autódromo Hermanos Rodríguez

6 a 8 de novembro

GP de São Paulo

São Paulo, Brasil

Autódromo de Interlagos

19 a 21 de novembro

GP de Las Vegas

Las Vegas, EUA

Circuito Urbano de Las Vegas

27 a 29 de novembro

GP do Catar

Lusail, Catar

Circuito Internacional de Lusail

4 a 6 de dezembro

GP de Abu Dhabi

Abu Dhabi, EAU

Circuito de Yas Marina

