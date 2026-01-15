A McLaren anunciou, nesta quinta-feira (15), seus pilotos reservas para a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). Atual campeão da F2, o italiano Leonardo Fornaroli cumprirá o papel ao lado de Pato O'Ward, estrela da Indy. A dupla será o apoio dos pilotos regulares Lando Norris e Oscar Piastri.

Fornaroli passou a integrar a McLaren no final de 2025, após o título da Fórmula 2, como parte do programa de desenvolvimento de pilotos. Como reserva, assumirá funções de piloto de testes e, de acordo com a escuderia, passará por um programa de simulações para auxiliar em seu desenvolvimento.

— Estou muito animado por assumir uma função ampliada na equipe da McLaren como piloto reserva, como parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. É um próximo passo emocionante na minha jornada, e estou ansioso para contribuir com uma equipe tão bem-sucedida e vencedora do campeonato nesta temporada - disse o italiano.

O'Ward é piloto reserva da McLaren desde 2024 e seguirá na função nesta temporada, conciliando os compromissos com a agenda da IndyCar Series.

— Aprendi muito com os testes e a pilotagem de carros de F1 nos últimos anos, então estou ansioso por esse crescimento e desenvolvimento contínuos - declarou.

Pato O'Ward em sessão da Indy 500 de 2025 (Foto: Matt Fraver/Penske Entertainment)

Confira o calendário da Fórmula 1 2026

Data Etapa Local Autódromo 6 a 8 de março GP da Austrália Melbourne, Austrália Albert Park 13 a 15 de março GP da China (com sprint) Xangai, China Circuito Internacional de Xangai 27 a 29 de março GP do Japão Suzuka, Japão Suzuka International Racing Course 10 a 12 de abril GP do Bahrein Sakhir, Bahrein Circuito Internacional do Bahrein 17 a 19 de abril GP da Arábia Saudita Jeddah, Arábia Saudita Circuito Corniche de Jeddah 1 a 3 de maio GP de Miami (com sprint) Miami, EUA Autódromo Internacional de Miami 22 a 24 de maio GP do Canadá (com sprint) Montreal, Canadá Circuito Gilles Villeneuve 5 a 7 de junho GP de Mônaco Monte Carlo, Mônaco Circuito de Mônaco 12 a 14 de junho GP de Barcelona-Catalunha Barcelona, Espanha Circuito de Barcelona-Catalunha 26 a 28 de junho GP da Áustria Spielberg, Áustria Red Bull Ring 3 a 5 de julho GP da Grã-Bretanha (com sprint) Silverstone, Reino Unido Circuito de Silverstone 17 a 19 de julho GP da Bélgica Spa-Francorchamps, Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps 24 a 26 de julho GP da Hungria Budapeste, Hungria Hungaroring 21 a 23 de agosto GP da Holanda (com sprint) Zandvoort, Holanda Circuito de Zandvoort 4 a 6 de setembro GP da Itália Monza, Itália Autódromo Nacional de Monza 11 a 13 de setembro GP da Espanha Madrid, Espanha Circuito de Madrid (IFEMA) 24 a 26 de setembro GP do Azerbaijão Baku, Azerbaijão Circuito Urbano de Baku 9 a 11 de outubro GP de Singapura (com sprint) Singapura Circuito Urbano de Marina Bay 23 a 25 de outubro GP dos Estados Unidos Austin, EUA Circuito das Américas 30 de out a 1 de nov GP da Cidade do México Cidade do México, México Autódromo Hermanos Rodríguez 6 a 8 de novembro GP de São Paulo São Paulo, Brasil Autódromo de Interlagos 19 a 21 de novembro GP de Las Vegas Las Vegas, EUA Circuito Urbano de Las Vegas 27 a 29 de novembro GP do Catar Lusail, Catar Circuito Internacional de Lusail 4 a 6 de dezembro GP de Abu Dhabi Abu Dhabi, EAU Circuito de Yas Marina

