McLaren confirma campeão da F2 como piloto reserva para temporada
O italiano Leonardo Fornaroli será reserva ao lado de Pato O'Ward, sa Indy
A McLaren anunciou, nesta quinta-feira (15), seus pilotos reservas para a temporada 2026 da Fórmula 1 (F1). Atual campeão da F2, o italiano Leonardo Fornaroli cumprirá o papel ao lado de Pato O'Ward, estrela da Indy. A dupla será o apoio dos pilotos regulares Lando Norris e Oscar Piastri.
Fornaroli passou a integrar a McLaren no final de 2025, após o título da Fórmula 2, como parte do programa de desenvolvimento de pilotos. Como reserva, assumirá funções de piloto de testes e, de acordo com a escuderia, passará por um programa de simulações para auxiliar em seu desenvolvimento.
— Estou muito animado por assumir uma função ampliada na equipe da McLaren como piloto reserva, como parte do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. É um próximo passo emocionante na minha jornada, e estou ansioso para contribuir com uma equipe tão bem-sucedida e vencedora do campeonato nesta temporada - disse o italiano.
O'Ward é piloto reserva da McLaren desde 2024 e seguirá na função nesta temporada, conciliando os compromissos com a agenda da IndyCar Series.
— Aprendi muito com os testes e a pilotagem de carros de F1 nos últimos anos, então estou ansioso por esse crescimento e desenvolvimento contínuos - declarou.
Confira o calendário da Fórmula 1 2026
|Data
|Etapa
|Local
|Autódromo
6 a 8 de março
GP da Austrália
Melbourne, Austrália
Albert Park
13 a 15 de março
GP da China (com sprint)
Xangai, China
Circuito Internacional de Xangai
27 a 29 de março
GP do Japão
Suzuka, Japão
Suzuka International Racing Course
10 a 12 de abril
GP do Bahrein
Sakhir, Bahrein
Circuito Internacional do Bahrein
17 a 19 de abril
GP da Arábia Saudita
Jeddah, Arábia Saudita
Circuito Corniche de Jeddah
1 a 3 de maio
GP de Miami (com sprint)
Miami, EUA
Autódromo Internacional de Miami
22 a 24 de maio
GP do Canadá (com sprint)
Montreal, Canadá
Circuito Gilles Villeneuve
5 a 7 de junho
GP de Mônaco
Monte Carlo, Mônaco
Circuito de Mônaco
12 a 14 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Barcelona, Espanha
Circuito de Barcelona-Catalunha
26 a 28 de junho
GP da Áustria
Spielberg, Áustria
Red Bull Ring
3 a 5 de julho
GP da Grã-Bretanha (com sprint)
Silverstone, Reino Unido
Circuito de Silverstone
17 a 19 de julho
GP da Bélgica
Spa-Francorchamps, Bélgica
Circuito de Spa-Francorchamps
24 a 26 de julho
GP da Hungria
Budapeste, Hungria
Hungaroring
21 a 23 de agosto
GP da Holanda (com sprint)
Zandvoort, Holanda
Circuito de Zandvoort
4 a 6 de setembro
GP da Itália
Monza, Itália
Autódromo Nacional de Monza
11 a 13 de setembro
GP da Espanha
Madrid, Espanha
Circuito de Madrid (IFEMA)
24 a 26 de setembro
GP do Azerbaijão
Baku, Azerbaijão
Circuito Urbano de Baku
9 a 11 de outubro
GP de Singapura (com sprint)
Singapura
Circuito Urbano de Marina Bay
23 a 25 de outubro
GP dos Estados Unidos
Austin, EUA
Circuito das Américas
30 de out a 1 de nov
GP da Cidade do México
Cidade do México, México
Autódromo Hermanos Rodríguez
6 a 8 de novembro
GP de São Paulo
São Paulo, Brasil
Autódromo de Interlagos
19 a 21 de novembro
GP de Las Vegas
Las Vegas, EUA
Circuito Urbano de Las Vegas
27 a 29 de novembro
GP do Catar
Lusail, Catar
Circuito Internacional de Lusail
4 a 6 de dezembro
GP de Abu Dhabi
Abu Dhabi, EAU
Circuito de Yas Marina
