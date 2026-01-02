Apesar dos rumores na primeira parte da F1 2025, Max Verstappen não mudou de equipe para a temporada deste ano. A mudança não foi possível principalmente por questões contratuais, mas a ideia de sair da Red Bull não está nos planos do holandês. Sobre o assunto, o tretacampeão analisou o que seria motivo suficiente para essa transição acontecer no futuro.

— Para mim, não se trata apenas de F1. Há muitas coisas que precisam se encaixar para que eu faça uma mudança como essa. Futuros papéis e coisas do gênero. Portanto, se eu mudasse de equipe, é claro, seria uma grande mudança para mim, porque esta (Red Bull) parece uma segunda família e isso não é fácil de reproduzir, digamos — confessou Verstappen em entrevista à "BBC Sport".

Os problemas internos na Red Bull e a falta de um carro competitivo foram dois dos motivos apontados, na época, para a suposta saída de Max. Para refutar essa ideia, o piloto holandês explicou que seria necessário mais do que "apenas" isso para a mudança.

— Mudar de equipe, se é que eu vá fazer isso, não é apenas porque preciso de um carro mais rápido ou porque preciso de uma mudança no ambiente. Há muitas coisas relacionadas à minha carreira na F1 e coisas que faço fora da F1 que precisam ser resolvidas.

Embora afirmasse que não sairia da equipe taurina, Verstappen não negou que houveram conversas com a Mercedes durante a temporada. A história, no entanto, não passou de uma troca "muito amigável e aberta" entre as partes.

Entenda a novela Verstappen-Red Bull-Mercedes

Com contrato até 2028, o único jeito de Verstappen deixar a Red Bull era se estivesse na quarta colocação no campeonato de pilotos até a pausa de intertemporada. Porém, Max assegurou o top-3 no Grande Prêmio da Bélgica, com isso, não pôde acionar a cláusula de desempenho.

Durante o fim de semana em Spa-Francorchamps, Verstappen venceu a corrida sprint, somando oito pontos, e terminou em quarto lugar na prova principal, adicionando mais 12 pontos ao seu total. Com os 20 pontos conquistados, o piloto da Red Bull chegou a 285 pontos na classificação geral e abriu 28 de vantagem sobre George Russell, quarto colocado com 257.

O jornal holandês "De Telegraaf" informou que, além da impossibilidade de acionar a cláusula de saída em 2025, Verstappen está satisfeito na Red Bull e aprecia o trabalho do novo chefe de equipe, Laurent Mekies. A promoção da Racing Bulls aconteceu após a demissão de Christian Horner no início de julho. A chegada de Mekies representou uma tentativa da equipe austríaca de superar a crise interna que enfrenta atualmente.