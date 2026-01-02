Ano de Bortoleto marcou volta do Brasil à F1; relembre

Gabriel Bortoleto representou o Brasil no grid da temporada de 2025 da Fórmula 1 (F1) após o país ficar sete anos sem um piloto na categoria. A estreia do brasileiro veio em uma das piores equipes do grid, a Sauber. A escuderia terminou a temporada de 2024 na lanterna do campeonato, mas mostrou evolução neste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com isso, as expectativas para o brasileiro não eram altas. Além dele, outros quatro pilotos fizeram a sua primeira temporada da F1 em 2025: Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Liam Lawson e Oliver Bearman. Foi uma temporada de grid renovado, buscando justamente preparar novos pilotos para a troca de regulamento que acontece neste ano.

As primeiras provas de Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto teve o GP da Austrália, em 16 de março, como a sua primeira corrida na F1. Na classificação da prova, o brasileiro já fez a sua estreia no Q2, segunda parte da sessão, onde avançam os 15 mais rápidos. Ele conquistou a 15ª posição de largada para a corrida do dia seguinte.

continua após a publicidade

Na prova, Bortoleto chegou a ser 13º, mas a forte chuva que atingiu Albert Park tirou o brasileiro da prova, quando ele bateu pouco depois de sair dos boxes para a troca de pneus. A estreia também fez com que outro estreante abandonasse: Isack Hadjar, que bateu antes da largada da prova.

Gabriel Bortoleo em Melbourne, na Austrália (Foto: Paul Crock / AFP)

Nas quatro etapas seguintes, Bortoleto figurou o fim do grid: do GP da China até o GP da Arábia Saudita, o brasileiro teve como melhor resultado um 14º lugar na corrida principal da China. Em Miami, sexta etapa do mundial, Bortoleto largou da 13ª posição, mas foi forçado a abandonar a etapa por conta de um problema em sua Sauber.

continua após a publicidade

Primeiros pontos de Bortoleto na F1

Foi ainda na primeira metade da temporada que vieram os primeiros pontos de Bortoleto na F1. No GP da Áustria, 11ª etapa, ele largou da 8ª posição e terminou a corrida em oitavo, uma posição à frente de Nico Hulkenberg, seu colega de equipe. Ele quebrou um jejum de pontos de brasileiros na F1: foram sete anos, sete meses e três dias.

O oitavo lugar de Bortoleto havia sido o melhor já feito por um brasileiro desde o GP Brasil de 2017, quando Massa ficou em sétimo e marcou seis pontos. Mas o brasileiro iria melhorar essa marca três etapas depois.

➡️ Rivais elegem Verstappen como melhor piloto da F1 2025; veja lista

No GP da Bélgica, sobre forte chuva, Bortoleto conseguiu terminar novamente na zona de pontuação, com a 9ª colocação. Na prova seguinte, GP da Hungria, Bortoleto teve um de seus melhores fins de semana na categoria. Ele se classificou em 7º, melhor posição pessoal de largada, e terminou em sexto. A corrida do brasileiro chegou a envolver um duelo com Fernando Alonso, mentor e gerente da carreira do brasileiro. Aquela foi a última corrida antes do recesso de verão da F1.

No término das férias da F1, Bortoleto emplacou um oitavo lugar no GP da Itália, mesmo palco em que escalou o grid na Fórmula 2. Além disso, teve um 10º lugar no GP do México, última etapa em que pontuou na temporada.

O pesadelo em casa

A volta de um brasileiro na F1 também marcou o retorno de um brasileiro estreando em casa. Entretanto, a estreia de Bortoleto em Interlagos não foi tão positiva assim. Na corrida sprint, o piloto chegou a se envolver em uma batida assustadora, que não gerou ferimentos no brasileiro, mas o impediu de disputar a classificação.

Depois, na corrida principal, o brasileiro abandonou ainda na primeira volta, após tocar em Lance Stroll e ir ao muro. Foi um fim de semana para se esquecer. No GP de Las Vegas, Bortoleto abandonou mais uma vez em um incidente com Stroll. Por fim, conquistou um 13º lugar no Catar e foi 11ª em Abu Dhabi, etapa que fechou a temporada.

Bortoleto abandona GP do Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Resultados de Gabriel Bortoleto

Em sua temporada de estreia, Gabriel Bortoleto conquistou 19 pontos no campeonato de pilotos, com a 19ª posição. O seu melhor resultado foi um 6º lugar, obtido uma vez. Como pior resultado, ele teve cinco abandonos. Na próxima temporada, Bortoleto disputa na Audi, ainda ao lado de Nico Hulkenberg