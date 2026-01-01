Retorno do Brasil e grandes reviravoltas na F1 marcaram o ano de 2025
Com Gabriel Bortoleto, o Brasil voltou a elite do automobilismo mundial em 2025
Duas novidades se destacam ao fim da temporada 2025 da Fórmula 1: o Brasil de volta a elite do automobilismo com a estreia de Gabriel Bortoleto e o campeão inédito que desbancou a dinastia de Max Verstappen. Durante as 24 etapas, reviravoltas dentro e fora das pistas marcaram o ano com muita emoção.
Etapas da F1 realizadas em 2025
|Prova
|Vencedor
GP da Austrália (Melbourne)
Lando Norris (McLaren)
GP da China (Xangai)
Oscar Piastri (McLaren)
GP do Japão (Suzuka)
Max Verstappen (Red Bull)
GP do Bahrein (Sakhir)
Oscar Piastri (McLaren)
GP da Arábia Saudita (Jeddah)
Oscar Piastri (McLaren)
GP de Miami (Miami Gardens)
Oscar Piastri (McLaren)
GP da Emilia-Romagna (Ímola)
Max Verstappen (Red Bull)
GP de Mônaco (Monte Carlo)
Lando Norris (McLaren)
GP da Espanha (Catalunha)
Oscar Piastri (McLaren)
GP do Canadá (Montreal)
George Russell (Mercedes)
GP da Áustria (Red Bull Ring)
Lando Norris (McLaren)
GP da Inglaterra (Silverstone)
Lando Norris (McLaren)
GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)
Oscar Piastri (McLaren)
GP da Hungria (Hungaroring)
Lando Norris (McLaren)
GP da Holanda (Zandvoort)
Oscar Piastri (McLaren)
GP da Itália (Monza)
Max Verstappen (Red Bull)
GP do Azerbaijão (Baku)
Max Verstappen (Red Bull)
GP de Singapura (Marina Bay)
George Russell (Mercedes)
GP dos Estados Unidos (Austin)
Max Verstappen (Red Bull)
GP do México (Cidade do México)
Lando Norris (McLaren)
GP do Brasil (São Paulo)
Lando Norris (McLaren)
GP de Las Vegas (Las Vegas)
Max Verstappen (Red Bull)
GP do Qatar (Lusail)
Max Verstappen (Red Bull)
GP de Abu Dhabi (Yas Marina)
Max Verstappen (Red Bull)
Quem dormiu e não acompanhou as corridas após as férias de verão da F1 pode ficar muito surpreso com o resultado final do Mundial de Pilotos. Na primeira metade, Oscar Piastri brilhou nas pistas e manteve a liderança com larga vantagem para o segundo colocado. A pressão cresceu, assim como os erros, e a virada aconteceu a poucas rodadas para o fim – no GP do México.
Com o topo da tabela garantido, Lando Norris precisava apenas administrar a diferença de pontos nas últimas quartas etapas. A sequência de vitórias de Max Verstappen chegou a assustar os fãs, mas o piloto da McLaren fez bem o dever de casa. O mesmo não pode ser dito de Piastri, que caiu de líder para terceiro colocado.
Foram somente dois pontos que separaram Norris de Max Verstappen, vice-campeão. A jornada dele na temporada foi marcada por altos e baixos, fazendo com que muitos acreditassem que o título não se tornaria uma realidade.
Confira a classificação do campeonato de pilotos
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
Lando Norris
McLaren
423
7
2º
Max Verstappen
Red Bull Racing
421
8
3º
Oscar Piastri
McLaren
410
7
4º
George Russell
Mercedes
319
2
5º
Charles Leclerc
Ferrari
242
0
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
156
0
7º
Kimi Antonelli
Mercedes
150
0
8º
Alexander Albon
Williams
73
0
9º
Carlos Sainz
Williams
64
0
10º
Fernando Alonso
Aston Martin
56
0
11º
Nico Hulkenberg
Sauber
51
0
12º
Isack Hadjar
Racing Bulls
51
0
13º
Oliver Bearman
Haas
41
0
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
38
0
15º
Esteban Ocon
Haas
38
0
16º
Lance Stroll
Aston Martin
33
0
17º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
33
0
18º
Pierre Gasly
Alpine
22
0
19º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
19
0
20º
Franco Colapinto
Alpine
0
0
21º
Jack Doohan
Alpine
0
0
Enquanto a decisão do Mundial de Pilotos foi para a última etapa, a McLaren se tornou campeã entre os construtores com seis rodadas de antecedênia – após vitória de Norris no GP de Singapura. A melhora da equipe britânica pôde ser vista na reta final da F1 2024, portanto, o domínio papaya desde as primeiras provas não foi uma surpresa para os fãs.
Confira a classificação do campeonato de equipes
Campeonato de equipes após o GP do México de F1
|Posição
|Equipe
|Pontos
|Vitórias
1º
McLaren
833
14
2º
Mercedes
469
2
3º
Red Bull Racing
451
8
4º
Ferrari
398
0
5º
Williams
137
0
6º
Racing Bulls
92
0
7º
Aston Martin
89
0
8º
Haas
79
0
9º
Kick Sauber
70
0
10º
Alpine
22
0
Pela primeira vez desde 2017, o Brasil teve um representante na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto terminou a temporada na 19ª colocação, com 19 pontos somados. Mesmo com um resultado longe do topo do Mundial de Pilotos, o novato da Sauber costuma destacar orgulhoso de seu primeiro ano na elite do automobilismo mundial.
O brasileiro de 21 anos viveu um ano de altos e baixos. O seu melhor resultado foi um sexto lugar no Grande Prêmio da Hungria, em agosto. Já a etapa com mais expectativas frustradas foi logo a de sua estreia em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.
Na ocasião, Bortoleto bateu na corrida sprint, não conseguiu recuperar o carro a tempo da classificação e novamente se chocou na primeira volta da disputa principal. Mesmo assim, o GP de São Paulo foi definido como um "sonho" pelo brasileiro, que contou com o apoio da torcida em peso no Autódromo de Interlagos.
