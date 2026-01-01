menu hamburguer
Retorno do Brasil e grandes reviravoltas na F1 marcaram o ano de 2025

Com Gabriel Bortoleto, o Brasil voltou a elite do automobilismo mundial em 2025

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
12:00
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
Gabriel Bortoleto e Max Verstappen na F1 (Foto: Getty Images/ AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Duas novidades se destacam ao fim da temporada 2025 da Fórmula 1: o Brasil de volta a elite do automobilismo com a estreia de Gabriel Bortoleto e o campeão inédito que desbancou a dinastia de Max Verstappen. Durante as 24 etapas, reviravoltas dentro e fora das pistas marcaram o ano com muita emoção.

Etapas da F1 realizadas em 2025

ProvaVencedor

GP da Austrália (Melbourne)

Lando Norris (McLaren)

GP da China (Xangai)

Oscar Piastri (McLaren)

GP do Japão (Suzuka)

Max Verstappen (Red Bull)

GP do Bahrein (Sakhir)

Oscar Piastri (McLaren)

GP da Arábia Saudita (Jeddah)

Oscar Piastri (McLaren)

GP de Miami (Miami Gardens)

Oscar Piastri (McLaren)

GP da Emilia-Romagna (Ímola)

Max Verstappen (Red Bull)

GP de Mônaco (Monte Carlo)

Lando Norris (McLaren)

GP da Espanha (Catalunha)

Oscar Piastri (McLaren)

GP do Canadá (Montreal)

George Russell (Mercedes)

GP da Áustria (Red Bull Ring)

Lando Norris (McLaren)

GP da Inglaterra (Silverstone)

Lando Norris (McLaren)

GP da Bélgica (Spa-Francorchamps)

Oscar Piastri (McLaren)

GP da Hungria (Hungaroring)

Lando Norris (McLaren)

GP da Holanda (Zandvoort)

Oscar Piastri (McLaren)

GP da Itália (Monza)

Max Verstappen (Red Bull)

GP do Azerbaijão (Baku)

Max Verstappen (Red Bull)

GP de Singapura (Marina Bay)

George Russell (Mercedes)

GP dos Estados Unidos (Austin)

Max Verstappen (Red Bull)

GP do México (Cidade do México)

Lando Norris (McLaren)

GP do Brasil (São Paulo)

Lando Norris (McLaren)

GP de Las Vegas (Las Vegas)

Max Verstappen (Red Bull)

GP do Qatar (Lusail)

Max Verstappen (Red Bull)

GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

Max Verstappen (Red Bull)

Quem dormiu e não acompanhou as corridas após as férias de verão da F1 pode ficar muito surpreso com o resultado final do Mundial de Pilotos. Na primeira metade, Oscar Piastri brilhou nas pistas e manteve a liderança com larga vantagem para o segundo colocado. A pressão cresceu, assim como os erros, e a virada aconteceu a poucas rodadas para o fim – no GP do México.

Com o topo da tabela garantido, Lando Norris precisava apenas administrar a diferença de pontos nas últimas quartas etapas. A sequência de vitórias de Max Verstappen chegou a assustar os fãs, mas o piloto da McLaren fez bem o dever de casa. O mesmo não pode ser dito de Piastri, que caiu de líder para terceiro colocado.

Foram somente dois pontos que separaram Norris de Max Verstappen, vice-campeão. A jornada dele na temporada foi marcada por altos e baixos, fazendo com que muitos acreditassem que o título não se tornaria uma realidade.

Confira a classificação do campeonato de pilotos

PosiçãoPilotoEquipePontosVitórias

Lando Norris

McLaren

423

7

Max Verstappen

Red Bull Racing

421

8

Oscar Piastri

McLaren

410

7

George Russell

Mercedes

319

2

Charles Leclerc

Ferrari

242

0

Lewis Hamilton

Ferrari

156

0

Kimi Antonelli

Mercedes

150

0

Alexander Albon

Williams

73

0

Carlos Sainz

Williams

64

0

10º

Fernando Alonso

Aston Martin

56

0

11º

Nico Hulkenberg

Sauber

51

0

12º

Isack Hadjar

Racing Bulls

51

0

13º

Oliver Bearman

Haas

41

0

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

38

0

15º

Esteban Ocon

Haas

38

0

16º

Lance Stroll

Aston Martin

33

0

17º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

33

0

18º

Pierre Gasly

Alpine

22

0

19º

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

19

0

20º

Franco Colapinto

Alpine

0

0

21º

Jack Doohan

Alpine

0

0

Enquanto a decisão do Mundial de Pilotos foi para a última etapa, a McLaren se tornou campeã entre os construtores com seis rodadas de antecedênia – após vitória de Norris no GP de Singapura. A melhora da equipe britânica pôde ser vista na reta final da F1 2024, portanto, o domínio papaya desde as primeiras provas não foi uma surpresa para os fãs.

Confira a classificação do campeonato de equipes

Campeonato de equipes após o GP do México de F1

PosiçãoEquipePontosVitórias

McLaren

833

14

Mercedes

469

2

Red Bull Racing

451

8

Ferrari

398

0

Williams

137

0

Racing Bulls

92

0

Aston Martin

89

0

Haas

79

0

Kick Sauber

70

0

10º

Alpine

22

0

Pela primeira vez desde 2017, o Brasil teve um representante na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto terminou a temporada na 19ª colocação, com 19 pontos somados. Mesmo com um resultado longe do topo do Mundial de Pilotos, o novato da Sauber costuma destacar orgulhoso de seu primeiro ano na elite do automobilismo mundial.

O brasileiro de 21 anos viveu um ano de altos e baixos. O seu melhor resultado foi um sexto lugar no Grande Prêmio da Hungria, em agosto. Já a etapa com mais expectativas frustradas foi logo a de sua estreia em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.

Na ocasião, Bortoleto bateu na corrida sprint, não conseguiu recuperar o carro a tempo da classificação e novamente se chocou na primeira volta da disputa principal. Mesmo assim, o GP de São Paulo foi definido como um "sonho" pelo brasileiro, que contou com o apoio da torcida em peso no Autódromo de Interlagos.

➡️ Globo terá mudança de canal para a F1 em 2026

Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

