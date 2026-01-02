Novato da F1 supera Lewis Hamilton em estatística na temporada

Dois detalhes se destacam na lista entre os pilotos que mais lideraram voltas na temporada 2025 da Fórmula 1. Embora Lando Norris tenha sido o campeão, ele foi apenas o terceiro colocado na estatística. Já na parte debaixo da tabela, Lewis Hamilton aparece atrás de um estreante na elite do automobilismo mundial.

O título esteve em aberto até o fim da última etapa. Antes disso, três pilotos ficaram pertos de conquistar a vitória no Mundial de Pilotos. Essa disputa acirrada se explica pelo número de voltas lideradas em todos os 24 Grande Prêmios de 2025, que teve como líder Max Verstappen, seguido por Oscar Piastri.

Enquanto o tetracampeão mundial contou com oito vitórias e 454 voltas na liderança, o australiano chega logo atrás com sete etapas vencidas e 452 voltas. O campeão ficou, na verdade, bem atrás com 373 voltas lideradas na temporada.

Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputaram o título da Fórmula 1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)

Hamilton perde posto na F1

A união entre Lewis Hamilton e Ferrari na Fórmula 1 (F1) era vista como uma das principais junções do esporte. Afinal, é o piloto que detém a maior quantidade de títulos da categoria, ao lado de Michael Schumacher, e a equipe que, apesar de estar há 18 anos sem o título de construtores, é a maior da F1. Entretanto, o final foi bem diferente dos números históricos carregados pelo piloto e pela equipe.

Foi a primeira vez que Lewis Hamilton terminou uma temporada da F1 sem subir ao pódio. Essa distância do Top 3 o coloca com apenas duas voltas lideradas em todas as 1.444 possíveis no ano. Na sua frente, destaca-se Kimi Antonelli, novato que ficou com seu lugar na Mercedes.

Lista de pilotos que mais lideraram voltas na F1 2025

1º. Max Verstappen (Red Bull) – 454

2º. Oscar Piastri (McLaren) – 452

3º. Lando Norris (McLaren) – 373

4º. George Russell (Mercedes) – 103

5º. Charles Leclerc (Ferrari) – 48

6º. Kimi Antonelli (Mercedes) – 11

7º. Lewis Hamilton (Ferrari) – 2

8º. Alex Albon (Williams) – 1