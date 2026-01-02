Hamilton tem ano para esquecer em estreia na Ferrari

A união entre Lewis Hamilton e Ferrari na Fórmula 1 (F1) era vista como uma das principais junções do esporte. Afinal, é o piloto que detém a maior quantidade de títulos da categoria, ao lado de Michael Schumacher, e a equipe que, apesar de estar há 18 anos sem o título de construtores, é a maior da F1. Entretanto, o final foi bem diferente dos números históricos carregados pelo piloto e pela equipe.

Foi a primeira vez que Lewis Hamilton terminou uma temporada da F1 sem subir ao pódio. A estreia do piloto na Ferrari, no GP da Austrália, foi marcada por uma corrida complicada, já que teve um discreto 10º lugar. Ainda assim, Hamilton não ficou longe do companheiro Charles Leclerc, que foi 8º.

Na etapa seguinte, no GP da China, o britânico teve uma luz de esperança: ele conquistou a vitória na corrida sprint. Essa foi a única vitória da Ferrari na temporada, certamente um resultado bastante expressivo. Ainda assim, terminou o ano sem vitórias válidas, já que a F1 só considera as corridas principais em suas estatísticas.

Ainda na China, Hamilton teve um bom resultado anulado. Ele terminou a corrida principal na 6ª posição, entretanto, um desgaste excessivo na prancha de sua Ferrari fez com que o britânico fosse desclassificado.

Etapas depois, no GP de Miami, Hamilton conquistou o terceiro lugar na corrida sprint, mas voltou a ser oitavo na corrida principal da prova dos Estados Unidos.

Lewis Hamilton após ser eliminado da classificação do Grande Prêmio do Azerbaijão de F1 (Foto: Anton Vaganov / POOL / AFP)

Hamilton levou "chamada" do presidente da Ferrari

Após o Grande Prêmio de São Paulo, Hamilton e Leclerc foram surpreendidos com uma declaração de John Elkann, presidente da Ferrari. O dirigente afirmou que os pilotos da equipe deveriam pilotar mais e falar menos. Uma clara indireta às reclamações feitas por ambos, principalmente Lewis.

— Certamente temos pilotos que precisam se concentrar em pilotar e falar menos, porque ainda temos corridas importantes pela frente e não é impossível conquistar o segundo lugar [...] Quando a Ferrari está unida, os resultados são alcançados — afirmou Elkann.

O ano de Lewis também foi marcado por brigas com o seu engenheiro de equipe, Riccardo Adami. Era comum discussão entre os dois.

Na temporada de 2025, Lewis Hamilton terminou o campeonato de pilotos na sexta colocação, com 156 pontos, 88 a menos que Charles Leclerc. O melhor resultado do piloto em corridas principais foi um quarto lugar, enquanto o seu pior foram dois abandonos. A Ferrari foi quarta no campeonato de equipes.

Os recordes negativos: