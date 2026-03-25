F1: Alonso está fora dos primeiros dias de GP do Japão para o nascimento do filho

O ronco dos motores em Suzuka terá que esperar um pouco mais por Fernando Alonso. A Aston Martin confirmou que o piloto espanhol não participará das atividades de imprensa por um motivo para lá de especial: o nascimento de seu primeiro filho com a jornalista Melissa Jiménez. Segundo informações da BBC, o "Nano" permaneceu na Europa para acompanhar o parto antes de embarcar rumo ao GP do Japão.

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A ausência, classificada pela equipe como motivada por "assuntos familiares pessoais", já era prevista para ocorrer entre meados de março e o início de abril. Embora o casal tenha mantido a discrição e nunca confirmado a gravidez publicamente, apesar de Melissa ter sido fotografada exibindo a barriga em Mônaco, em janeiro, o tempo de espera terminou nesta semana.

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Logística e substituição na pista

Para garantir que o cronograma técnico da escuderia inglesa não seja prejudicado, o jovem Jak Crawford foi escalado para substituir o veterano no primeiro treino livre (TL1). Alonso, no entanto, não deve perder tempo de pista valioso: a expectativa é que ele desembarque em solo japonês a tempo de reassumir o cockpit da AMR26 já na segunda sessão de treinos de sexta-feira (27).

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Privacidade e expectativa

Este é o primeiro filho do piloto de 44 anos. Até o momento, o sexo e o nome do bebê não foram revelados. A discrição tem sido a marca do relacionamento com Jiménez, que também é uma figura conhecida no paddock da Fórmula 1. Com o nascimento ocorrendo dentro da janela esperada, o bicampeão mundial agora se divide entre a felicidade da paternidade e o desafio técnico de uma das pistas mais exigentes do calendário.

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GP do Japão: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 3h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 3h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

F1: O espanhol Fernando Alonso no GP da China de Fórmula 1 (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

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