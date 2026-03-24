Os seguidores da Fórmula 1 no X, em especial os fãs de Fernando Alonso, sentiram, nesta terça-feira, o sabor de nostalgia. Afinal, o perfil da principal modalidade do automobilismo mundial reviveu uma das ultrapassagens mais marcantes da campanha do primeiro título do espanhol, em 2005: sobre o alemão Michael Schumacher, no GP do Japão.

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A poucos metros de uma das curvas do tradicional GP de Suzuka, o piloto espanhol conseguiu a ultrapassagem por fora sobre o rival, a mais de 300km/h. Veja abaixo:

O vídeo acima rendeu muitos comentários no X.

'Alonso tinha 24 anos e zero medo. Schumacher não teve resposta para aquilo. Merece meus aplausos mais de 20 anos depois', escreveu um internauta.

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'Uma das mais incríveis ultrapassagens que a Fórmula já viu', foi outro comentário.

'Pura mágica', escreveu mais um torcedor do piloto espanhol.

'A única coisa que supera ele é seu ego', provocou outro internauta.

Alonso ficou em terceiro no GP do Japão

Em 2005, Alonso chegou ao GP do Japão com o título antecipado da temporada garantido em Interlagos, na corrida anterior. Aos 24 anos, um mês e 27 dias, o espanhol, então na Renault, se tornara o mais jovem campeão de uma temporada da Fórmula 1. E interrompeu a hegemonia da Ferrari, que buscava o sexto título seguido de Schumacher.

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Ultrapassagem 'icônica' à parte, Alonso ficou em terceiro no GP do Japão daquele ano, atrás do vencedor Kimi Raikkonen e de Giancarlo Fisichella. A corrida em solo japonês foi a penúltima daquela temporada. Depois, o ano terminou no GP da China, com triunfo do espanhol. No ano seguinte, Alonso conquistou o bicampeonato.

Gráfico mostra os feitos de Fernando Alonso com o primeiro titulo mundial, em 2005 (Reprodução)

GP do Japão acontece no domingo

Após as vitórias de George Russell, na Austrália, e de Kimi Antonelli na China, ambos da Mercedes, a Fórmula 1 retorna no próximo final de semana. No domingo, acontece o GP de Suzuka, no Japão.