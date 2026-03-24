As fortes opiniões de Max Verstappen sobre o novo regulamento da Fórmula 1 segue como uma das principais pautas do início da temporada de 2026. Com problemas, o piloto da Red Bull ainda não conseguiu entregar boas atuações este ano e está com apenas oito pontos. Fora da F1 desde 2000, Johnny Herbert não concorda com o discurso do holandês.

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Ao ser questionado por Damion Hill se Verstappen deveria "parar de falar e pilotar", Herbert concordou. O campeão das 24h de Le Mans destacou ainda que Verstappen precisa apenas voltar o foco para a disputa, que os resultados chegarão.

— Em muitos aspectos, sim. É sempre muito bom quando você está no melhor carro. É sempre um pouco mais difícil quando você não está. Ele não teve uma carreira ruim até agora, ainda há muito mais coisas que ele será capaz de alcançar na F1, como outro campeonato mundial ou mais uns três — disse Herbert.

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A principal mudança está nas novas unidades de potência, que passaram a adotar uma divisão de 50/50 entre motor a combustão e sistema elétrico. Com isso, os pilotos começaram a ter que lidar também com a administração de energia durante a corrida. O nível de abastecimento elétrico afeta diretamente no desempenho do carro, que costuma ficar "sem força" ao fim das retas.

Apesar das dúvidas na pré-temporada, é inegável que o número de ultrapassagens aumentou. O que, para Verstappen, não afetou para melhor a qualidade das corridas. pelo contrário, o holandês acredita que as disputas passaram a ser mais "artificiais".

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Verstappen segue insatisfeito com regulamento da F1

O piloto Max Verstappen voltou a criticar o regulamento da Fórmula 1 após o GP da China, classificando as mudanças como "uma piada". Neste domingo (15), o tetracampeão teve problemas no motor e precisou abandonar a corrida no Circuito Internacional de Xangai, a dez voltas do final.

— É terrível. Se alguém gosta disso, então realmente não sabe o que é uma corrida. Não tem graça nenhuma. É como jogar Mario Kart. Isso não é corrida. Você dá um impulso para ultrapassar, depois fica sem bateria na reta seguinte e eles ultrapassam você de novo. Para mim, é só uma piada - disse.

A Mercedes conquistou as duas primeiras vitórias na temporada, com George Russell na Austrália e Kimi Antonelli na China. Para Verstappen, isso derruba o argumento de que o novo regulamento aumentou a competitividade das corridas. No Mundial de Pilotos, o tetracampeão mundial está em oitavo lugar com apenas oito pontos conquistados.