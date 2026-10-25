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AO VIVO: siga a corrida do GP dos EUA, etapa da F1 2026

Atividade acontece no Circuito das Américas neste domingo (25)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 16:30
Atualizado há 1 minutos
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Carro de Fórmula 1 da Mercedes com livery preto e turquesa, patrocinado por Petronas e Microsoft, no GP dos EUA.
Kimi Antonelli pilota no último treino livre do GP dos EUA da F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

A décima oitava etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estão de volta ao Circuito das Américas neste domingo (25) para a corrida principal, após a pole position de Kimi Antonelli. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Bortoleto está em 15º. Pódio: Antonelli (1º), Norris (2º) e Verstappen (3º).

➡️ Análise: Max Verstappen tem dois trunfos para quebrar tabu na F1 em Singapura

Acompanhe a corrida do GP dos EUA de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

40/56 - Segunda parada de Leclerc.

39/56 - Apenas Russell, que está em 8º, impede que Antonelli conquiste o título no GP dos EUA.

39/56 - Hamilton faz nova parada e volta em 6º. Boa notícia para Kimi!

35/56 - Disputa entre Piastri e Russell se intensifica. Menos de 1 segundo separa os dois na briga pela sétima colocação.

32/56 - Na pista, Antonelli supera Leclerc e assume a ponta.

32/56 - Max sai da liderança, faz nova parada e volta em 5º. Péssima parada da Red Bull: 3,9 segundos.

31/56 - Algo de errado não está certo... Verstappen relata problemas em sua Red Bull.

29/56 - Vamos, Brasil! Gabriel consegue recuperar as posições perdidas sobre Albon e Colapinto e vai para 15º.

27/56 - E veio aí, finalmente! Bortoleto vai aos boxes e coloca compostos duros. Com a parada, o piloto da Audi cai para 17º lugar.

27/56 - Lawson volta para a pista e já supera Bortoleto.

26/56 - Parada de Lawson = Nova posição para Bortoleto, que vai para 11º.

26/56 - Depois de uma rápida disputa e boa defesa, Hadjar acaba perdendo posição para Leclerc com parada.

25/56 - Bortoleto segue sem parar e ganha nova posição com pit stop de Gasly.

25/56 - Primeira parada de Kimi, saindo dos médios para os duros. Italiano volta em quarto, atrás de Hamilton.

24/56 - Hadjar dá a segunda posição para Verstappen. Agora, o holandês está há mais de 12 segundos atrás de Antonelli.

23/56 - Russell foi para os boxes, cumpriu punição de 5 segundos e voltou em 10º.

22/56 - Parada de Ocon = Bortoleto ganha posição.

21/56 - Com facilidade, Leclerc ultrapassa Russell pela quarta colocação.

19/56 - Parada de Lindblad faz Bortoleto subir mais na tabela. Agora, o brasileiro é 14º.

19/56 - Russell foi superado por Verstappen e sai do pódio.

17/56 - Péssima parada da McLaren para Norris. Foram 4,4 segundos. O britânico, porém, voltou melhor que seu companheiro e está em 9º.

16/56 - Australiano voltou no meio do trânsito, no meio da tabela, em 12º, logo à frente de Hulkenberg.

16/56 - Paradas também de Piastri e Leclerc.

15/56 - Hamilton faz a primeira parada e volta em 8º.

15/56 - Bela manobra de Bortoleto sobre Albon. Mais uma posição! Com a parada de Bearman, o brasileiro já havia herdado a 16ª e, agora, sobe para 15º.

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13/56 - Max Verstappen é chamado aos boxes e coloca novos compostos macios. Como já estava de macios, o piloto será obrigado a realizar duas paradas.

13/56 - Sem punição para Bortoleto!

12/56 - É Fernando Alonso na busca pelas Williams? Espanhol supera Albon, assim como fez com Sainz. Agora, ele é 15º.

11/56 - Pelo mesmo motivo de Russell, a FIA coloca Bortoleto sob investigação.

  • Punição de Russell pode ajudar Antonelli a conquistar o título da F1. Entenda aqui.

10/56 - Após um erro na largada, ao sair dos limites de pista e conquistar vantagem, Russell recebe punição de 5 segundos.

8/56 - Diferença entre as McLarens é de menos de 0,5 segundos. Com uma conversada no rádio, Norris garantiu que tinha mais ritmo do que Piastri. Assim, os pilotos trocam de posições.

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7/56 - Bortoleto sobe para 17º ao superar Sainz.

  • Veja como foi a largada:

5/56 - Em briga de espanhóis, Alonso deixa Sainz para trás e assume a 16ª posição.

5/56 - Mais uma para o Brasil! Gabriel leva a melhor sobre Pérez.

2/56 - Bortoleto supera Colapinto e vai para 19º.

2/56 - Enquanto Leclerc e Verstappen "brigavam", Antonelli abriu boa vantagem de mais de 2 segundos.

2/56 - Detritos fazem a F1 ativar a bandeira amarela e, na sequência, o safety car virtual.

1/56 - Verstappen consegue um belo "X" e ultrapassa Leclerc.

1/56 - Bortoleto ganha uma posição, enquanto Hulkenberg perde seis e cai para 16º.

1/56 - Dupla da Ferrari pressiona Max Verstappen, que perde a segunda colocação para Charles Leclerc.

1/56 - Excelente largada de Kimi Antonelli, que confirma a pole position.

COMEÇA A CORRIDA!

  1. Pilotos saem para a volta de aquecimento.
  • Relembre como foi o GP de Singapura:
  • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1

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Desempenho do brasileiro na classificação

Antes mesmo da classificação, Bortoleto já havia destacado o bom ritmo da Audi nos primeiros treinos em Austin. No TL1, o brasileiro terminou em 8º, enquanto no TL2 ficou em posição competitiva no pelotão intermediário, confirmando a impressão de que o carro tinha condições de brigar por uma vaga mais à frente no grid.

O desempenho apareceu novamente no sábado. Bortoleto avançou ao Q2 depois de terminar o Q1 na sétima colocação, à frente de Nico, e chegou a iniciar uma volta rápida na segunda parte da classificação. O brasileiro, porém, abriu mão da tentativa para ajudar o companheiro de equipe.

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Já sabendo que largaria do fundo do grid por causa das punições, optou por colaborar com Hulkenberg, oferecendo vácuo ao alemão. O piloto da Audi chegou a estar mais rápido que o companheiro durante a volta, mas tirou o pé e não completou a tentativa. Sem registrar bom tempo no Q2, Bortoleto terminou a classificação em 13º lugar.

Apesar do resultado final, o desempenho mostrou que Gabriel Bortoleto tinha ritmo para avançar mais na classificação. Com a punição de 80 posições, no entanto, a posição conquistada na sessão não terá efeito prático para a largada deste domingo. O brasileiro partirá do fundo do grid e terá pela frente uma corrida de recuperação em Austin.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
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