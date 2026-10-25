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Confira o cenário para Antonelli conquistar a F1 2026 no GP dos EUA

Italiano pode conquistar o título do Mundial de Pilotos neste domingo (25)

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 09:53
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kimi Antonelli no cockpit, GP dos EUA de F1, capacete colorido com logotipos.
Kimi Antonelli em treino livre do GP dos Estados Unidos na F1 2026 (Foto: ANGELA WEISS/AFP)

A partir das 17h (de Brasília) deste domingo (25), Kimi Antonelli busca o título antecipado da Fórmula 1 2026 no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. O italiano de 20 anos conquistou a pole position da corrida e lidera o Mundial de Pilotos com 340 pontos.

A situação de Antonelli o deixa em posição favorável para se tornar campeão antecipado da F1 2026. Mas, para isso, ele precisa da combinação de resultados de outros pilotos. Na classificação mundial, George Russell, seu companheiro de Mercedes, aparece em segundo, com 238 pontos. Quem fecha o pódio momentâneo é Lewis Hamilton, da Ferrari, com 229.

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O QUE ANTONELLI PRECISA PARA CONQUISTAR O TÍTULO DA F1 NO GP DOS EUA?

  • Kimi Antonelli: vencer
  • George Russell: terminar no máximo em 9º lugar
  • Lewis Hamilton: terminar no máximo em 5º lugar
Carro de Fórmula 1 da Mercedes com livery preto e turquesa, patrocinado por Petronas e Microsoft, no GP dos EUA.
Kimi Antonelli pilota no último treino livre do GP dos EUA da F1 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Em caso de vitória nos EUA, Antonelli retira matematicamente Max Verstappen (4º), Charles Leclerc (5º) e Lando Norris (6º) da disputa pelo título, independentemente das posições em que terminarem a corrida. O italiano chegaria a 365 pontos e, Russell (2º), em nono, alcançaria 240. Assim, a diferença passaria a ser de 125, o total das cinco etapas restantes da F1 2026.

➡️ Análise: Max Verstappen ameaça título antecipado de Kimi Antonelli na F1

Mesmo com vitórias de Russell no restante da temporada e sem novos pontos de Antonelli, o italiano seria campeão no desempate, graças ao maior número de triunfos na temporada. Já Hamilton, com um 5º lugar no GP dos EUA, ficaria 126 atrás do líder.

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Se Antonelli não vencer, a disputa seguirá aberta. Com o segundo lugar, ele somaria 18 pontos e poderia abrir até 120 de vantagem sobre Russell, ainda abaixo dos 125 restantes, considerando a pontuação integral da corrida.

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Onde assistir ao GP dos Estados Unidos hoje (25/10):

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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