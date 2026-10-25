Confira o cenário para Antonelli conquistar a F1 2026 no GP dos EUA
Italiano pode conquistar o título do Mundial de Pilotos neste domingo (25)
A partir das 17h (de Brasília) deste domingo (25), Kimi Antonelli busca o título antecipado da Fórmula 1 2026 no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin. O italiano de 20 anos conquistou a pole position da corrida e lidera o Mundial de Pilotos com 340 pontos.
A situação de Antonelli o deixa em posição favorável para se tornar campeão antecipado da F1 2026. Mas, para isso, ele precisa da combinação de resultados de outros pilotos. Na classificação mundial, George Russell, seu companheiro de Mercedes, aparece em segundo, com 238 pontos. Quem fecha o pódio momentâneo é Lewis Hamilton, da Ferrari, com 229.
O QUE ANTONELLI PRECISA PARA CONQUISTAR O TÍTULO DA F1 NO GP DOS EUA?
- Kimi Antonelli: vencer
- George Russell: terminar no máximo em 9º lugar
- Lewis Hamilton: terminar no máximo em 5º lugar
Em caso de vitória nos EUA, Antonelli retira matematicamente Max Verstappen (4º), Charles Leclerc (5º) e Lando Norris (6º) da disputa pelo título, independentemente das posições em que terminarem a corrida. O italiano chegaria a 365 pontos e, Russell (2º), em nono, alcançaria 240. Assim, a diferença passaria a ser de 125, o total das cinco etapas restantes da F1 2026.
➡️ Análise: Max Verstappen ameaça título antecipado de Kimi Antonelli na F1
Mesmo com vitórias de Russell no restante da temporada e sem novos pontos de Antonelli, o italiano seria campeão no desempate, graças ao maior número de triunfos na temporada. Já Hamilton, com um 5º lugar no GP dos EUA, ficaria 126 atrás do líder.
Se Antonelli não vencer, a disputa seguirá aberta. Com o segundo lugar, ele somaria 18 pontos e poderia abrir até 120 de vantagem sobre Russell, ainda abaixo dos 125 restantes, considerando a pontuação integral da corrida.
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Onde assistir ao GP dos Estados Unidos hoje (25/10):
DOMINGO, 25 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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